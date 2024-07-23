جامعة حمدان بن محمد الذكية تؤكد دعمها لرواد الأعمال من الفكرة إلى إطلاق المشروع

المصدر: دبي - البيان

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أكدت جامعة حمدان بن محمد الذكية دعمها لرواد الأعمال من الخريجين الراغبين في إنشاء أعمال وشركات في مختلف المراحل، بدءاً من الفكرة إلى إطلاق المشروع الناجح.

وذكرت الجامعة أن منصة «H-Preneurs» التي تم إطلاقها في السابق تستهدف تمكين الدارسين والمتدربين من دخول عالم ريادة الأعمال ومساعدتهم في انطلاقة البدايات.

وتوفر هذه المنصة منظومة كاملة متكاملة تشمل الموجهين المهنيين والمستثمرين، وصناع المحتوى التدريبي والأكاديمي والخدمات الأخرى الأساسية. وقد جرى تصميم جميع هذه الخدمات كي تكون بمثابة خريطة طريق لإنشاء الأعمال والشركات.

وتضم المنصة العديد من الشركاء مثل صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبرنامج ريادة الأعمال الجامعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، ودبي نكست، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي قصص خريجي هذه المنصة لتشهد على التأثير الكبير لهذه المنصة والدور الحيوي الذي تؤديه في تمكين هؤلاء الخريجين من تحويل شغفهم إلى مشاريع مزدهرة بفضل الدعم والموارد التي تتيحها لهم.

ومن القصص الملهمة ضمن هذه المنصة قصة أحمد الزرعوني ومبادرته «مع الأمل» التي أطلقها في العام 2017 مع مجموعة من الشبان المتحمسين الذين وضعوا هذه المبادرة لتعزيز الوعي بالصحة النفسية وتقديم الدعم لمجتمع دبي، حيث لم تكن موضوعات الصحة النفسية معروفة ومقبولة، وكان لا بد ممن يمهد الطريق أمام تلبية الحاجة لتدارك هذا النقص ونشر الوعي في المجتمع بهذا الصدد.

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