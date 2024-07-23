«سيدات الشارقة» يدعم عرض مشاريع منتسباته في «إكسباند نورث ستار»

المصدر: الشارقة - وام

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منح مجلس سيدات أعمال الشارقة رعايته لمشاركة 8 شركات ناشئة تمتلكها أو تديرها منتسباته في معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الملتقى الأبرز والأكبر من نوعه للشركات الناشئة في العالم، الذي تستضيفه دبي في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل، وإتاحة المجال أمامهن للتنافس في مسابقة «تحدي سوبرنوفا 2.0» التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويهدف المجلس من خلال هذه المبادرة إلى منح منتسباته من مؤسِّسات الشركات الموهوبات فرصة الحضور والتواجد على منصة دولية لاستعراض مشاريعهن المبتكرة، وتأمين التمويل والتواصل والتعاون ضمن منظومة الأعمال العالمية، وإبرام الشراكات وتعزيز الاستثمارات وتسريع نمو وتوسع الأعمال، إذ يجمع الحدث كبار المستثمرين من أنحاء العالم.

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