«اقتصادية عجمان» تطلق دبلوم رواد الإعلام الاقتصادي

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان دبلوم «رواد الإعلام الاقتصادي» المخصص للكوادر الوطنية الشابة، الذي يهدف لاستكشاف المواهب الإعلامية الوطنية، وتأهيلها وتثقيفها وتمكينها في المجالين الاقتصادي والاستثماري، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

ويشارك في الدبلوم 21 منتسباً من الفئة الشبابية للأعمار من 18 وحتى 25 سنة، وممن يتمتع بالشغف والإبداع ومهارات التواصل، ويمتد الدبلوم لثلاثة أسابيع، حتى 8 أغسطس المقبل.

وتتخلل الدبلوم ورشاً تدريبية نظرية وعملية، وزيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية متخصصة في مجال الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وقصص نجاح لإعلاميين اقتصاديين بارزين، ومشروع تخرج، وسيحصل الخريجون على شهادة معتمدة من البورد الأمريكي.

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