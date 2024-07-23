«فيزا»: ازدهار أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير «التوجهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة»، الصادر عن شركة «فيزا» العاملة في مجال المدفوعات الرقمية، ازدهار أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بدافع من السياسات التنظيمية والحلول التمويلية ومبادرات التحول الرقمي وغيرها، حيث تسهم هذه المبادرات جميعها في توفير فرص جديدة للشركات العاملة في الدولة.

وأوضح التقرير أنه في ظل هذه البيئة الديناميكية، تتحول الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعاً إلى اعتماد الإمكانات الرقمية من خلال تعزيز حضورها عبر الإنترنت لاجتذاب عملاء جدد، واعتماد المدفوعات الرقمية واللاتلامسية للحفاظ على قدرتها التنافسية، ودمج أدوات الأعمال الرقمية لتحسين عملياتها التجارية.

وسلط التقرير الضوء على المشهد المتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحولات كبيرة، وخاصة في المجالات الرقمية والمالية، ويقدم تحليلات قيمة حول احتياجات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها، وكيفية استفادة البنوك المصدرة من هذه الفرصة لخلق مصادر جديدة للإيرادات، وتحقيق مزايا تنافسية مهمة، ودعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر التقرير أنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تحظى البنوك المصدرة بكم هائل من فرص الإيرادات الجديدة. وتسعى إلى الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المعاملات وتوقعات الإيرادات. وبصفتها شريكاً موثوقاً، تُقدم Visa مجموعة من الحلول المُبتكرة لتمكين البنوك المصدرة من تقديم منتجات مالية مخصصة تُلبي جميع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في الإمارات: نؤمن بأن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على دعم تنفيذ معاملاتها فحسب، وإنما يتعلق أيضاً بتمكين تحولها. وتُشكل هذه الشركات الركيزة الأساسية للاقتصادات العالمية، حيث تضطلع بدور محوري في حفز النمو والابتكار وتوفير فرص العمل. وفي بيئة سريعة التغير، يتعين على البنوك إدراك احتياجات هذه الشركات وتطوير حلولٍ مُخصصة تسهم في ازدهارها.

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