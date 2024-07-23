إماراتية نائباً لرئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس المطارات الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تعيين المهندسة عائشة المهيري نائباً لرئيس اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس المطارات الدولي، لتكون أول موظف في هيئة مطار الشارقة الدولي يشغل منصب نائب رئيس لجنة في مجلس المطارات الدولي.

وستقود المهيري فريقاً متخصصاً من مديري تقنية المعلومات من مختلف مطارات العالم بتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المطارات على المستوى العالمي.

وقالت عائشة المهيري: فخورة بتعييني نائباً لرئيس اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس المطارات الدولي، وإتاحة الفرصة أمامي لمشاركة وتبادل الخبرات ونقل المعارف بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات في المطارات، ومعالجة التحديات والعوائق التي يواجهها القطاع. كما أفخر بكوني إماراتية.

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