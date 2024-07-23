مؤشر سوق دبي يستقر فوق مستوى 4170 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4170 نقطة، في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق عند 4179 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ 0.05%.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على ما يقارب نصف السيولة، بما يعادل 49.2% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 331.9 مليون درهم في تداولات أمس، وهي أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة»، بسيولة ناهزت 163.3 مليون درهم.

وقفز سهم «شعاع كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي، إلى مستوى 0.254 درهم، مستقطباً سيولة بنهاية الجلسة، جاوزت 23 مليون درهم، وسط طلب قوي على أسهم الشركة، مواصلاً سلسلة الارتفاعات منذ عودة السهم للتداول. وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام- البحرين 9.7%، ودبي الوطنية للتأمين 8.6%، وجي إف إتش المالية 3.6%، ومصرف عجمان 1.6%.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.35% إلى مستوى 9278.92 نقطة، بنهاية جلسة أمس.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، تنفيذ 4 صفقات كبيرة على أسهم شركة «أدنوك للغاز»، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 40 مليون سهم بقيمة 127.6 مليون درهم، بسعر تنفيذ 3.19 دراهم للسهم الواحد.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 217.24 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 123.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، بسيولة 54.4 مليون درهم. وصعد في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 9.8%، وجي إف إتش المالية 4.5%، وإي سفن- أذونات 3.8%، وبالمز الرياضية 3.5%.

واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.18 مليار درهم في أبوظبي، و331.9 مليون درهم في دبي.

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