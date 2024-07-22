أرباح «دو» تقفز 54% في النصف الأول إلى 1.18 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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قفز صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في النصف الأول بنسبة 54% إلى 1.18 مليار درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 767.68 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت بلغت الإيرادات 7.17 مليار درهم بارتفاع 6% مقارنة مع 6.78 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2023.

زأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024. وبلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار درهم، مدفوعاً بالخدمات والمنتجات المتميزة التي طرحتها الشركة في السوق. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة %3.2 لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بفضل نمو الإيرادات. وبلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 442 ملايين درهم، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) ليصل إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.9 % على أساس سنوي.

أبرز النتائج التشغيلية

• نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك، بينما شهدت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بعض التراجع على مدار الربع الثاني من العام كنتيجة طبيعية للتأثيرات الموسمية. ونمت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بنسبة 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، ما يعكس جاذبية حلول وتقنيات الاتصال المبتكرة التي قدمتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى المنتجات المتميزة المخصّصة للعملاء الأفراد مثل حلول باقة «السيارة الذكية» من دو. كما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق بنسبة 0.9% لتصل إلى 6.5 مليون مشترك، حيث تم تعويض نمو الطلب على باقات البيانات وعروض المكالمات جزئياً بعودة تدفق السياح إلى المسار الطبيعي.

• سجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 630,000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15,000 مشترك. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النجاح المستمر الذي تحققه باقات خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، والتي تم تعزيزها بعروض جديدة جاذبة للعملاء مثل «الألعاب اللاسلكية المنزلية». كما سجّلت حلول وتقنيات الاتصال المخصّصة للمؤسسات أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام.

أبرز النتائج المالية

- ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3,59 مليار درهم، مدعومة بشكل أساسي بالنمو القوي لإيرادات خدمات الهاتف المتحرك و«الإيرادات الأخرى»:

­- نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1,61 مليار درهم، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو القوي لإيرادات خدمات الدفع الآجل نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من المؤسسات، والنجاحات المستمرة للعروض والباقات المتميزة التي طرحتها الشركة. وقد أسهم النمو المستمر لقاعدة المشتركين في نمو إيرادات خدمات الهاتف المتحرك.

­- نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 3.5% لتصل إلى 982 مليون درهم، مدفوعةً بشكل رئيسي بالطلب المستمر على خدمات الاتصال اللاسلكي للمنازل وباقات النطاق العريض للعملاء من المؤسسات، والتي حافظت على جاذبيتها في السوق.

­- ارتفعت «الإيرادات الأخرى» التي حققتها الشركة بنسبة 12.7% إلى 998 مليون درهم، مدفوعة بالنمو القوي في إيرادات حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيرادات المبيعات بالجملة.

- ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.2% لتصل إلى 1,57 مليار درهم. وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.43%. وباستثناء الحالة غير المتكررة التي كان لها تأثير إيجابي في الربع الثاني من عام 2023، فقد سجلت الشركة نمواً عالياً في الأرباح من خانة عشرية واحدة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من نقطة واحدة على أساس سنوي.

- ارتفع صافي الربح بنسبة 46.3% ليصل إلى 581 مليون درهم، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

- بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة 442 مليون درهم (مقارنةً بـ 504 ملايين درهم في الربع الثاني من العام (2023، بينما انخفض معدّل الكثافة الرأسمالية إلى 12.3% )مقارنةً بـ 15.1% خلال الربع الثاني من العام 2023)، وهو ما يعكس النمط المعتاد لتوزيع النفقات الرأسمالية على مدار العام. وقد واصلت الشركة التركيز في برنامجها الاستثماري على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ودعم البنية التحتية للشبكات.

- ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 10.9% ليصل إلى 1,12 مليار درهم، وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية.

نمو ملحوظ

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «شهد النصف الأول من عام 2024 مواصلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تسجيل نتائج قياسية عبر مختلف المؤشرات. وواصلت إدارة الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجية الأعمال، ما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ مع توسيع نطاق الربحية في مجالات أعمالنا الأساسية والمجالات الأخرى التي ننشط فيها، وخلق قيمة مضافة لمساهمينا. وحافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي في السوق بهدف تقديم أفضل التجارب لمختلف فئات عملائنا عبر مجالات عديدة بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت استراتيجية الشركة التي تتمحور حول تقديم تجارب وخدمات متميزة لعملائنا، في تبوؤ علامة دو التجارية المرتبة الثالثة بين أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف آل مالك: «شكّلت البيئة الاقتصادية والتجارية المحفّزة التي تتمتع بها دولة الإمارات عاملاً رئيسياً مؤثراً في نشاطنا وأدائنا المتميز، وقد تمكّنا من تعزيز مكانتنا والارتقاء بمستوى قدراتنا لمواصلة تقديم الدعم للاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ويتجلّى ذلك بوضوح من خلال خططنا لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وانطلاقاً من حرصنا المستمر على تحقيق أعلى معايير التميز في إستراتيجيتنا للحوكمة المؤسسية، أجرينا خلال الفترة الماضية عدة تغييرات جوهرية في مجلس إدارتنا، حيث رحبنا بأربعة أعضاء جدد ممن يمتلكون خبرات واسعة ومتنوعة تدعم أهدافنا للمرحلة القادمة. وفي ضوء أدائنا المتميز والمستمر وميزانيتنا العمومية القوية، يسرني الإعلان أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية مؤقتة عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها %53.8 مقارنةً بالأرباح المؤقتة التي جرى توزيعها عن النصف الأول من العام الماضي. ويعكس هذا القرار ثقة مجلس الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة والتزامنا بتقديم قيمة مضافة لجميع مساهمينا».

تحفيز الابتكار

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل التزامها الثابت والمستمر بأعلى معايير التميز واستراتيجيتها التي تركز دائماً على تحفيز الابتكار وتعزيز الإدارة الفعّالة للموارد من مواصلة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي عبر مختلف مجالات ومؤشرات أعمالنا خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث نجحنا في استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتنا إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية، ما عزز الانطلاقة المتميزة التي استهلّت بها الشركة هذا العام. وقد أدى الزخم المستمر لعملياتنا ومبادراتنا التجارية إلى تسجيل نمو قوي في إيرادات خدماتنا في الربع الثاني مدفوعةً بنجاحنا في توقيع اتفاقيات وعقود لتقديم خدماتنا وحلولنا للعديد من المؤسسات، إضافة إلى شروعنا في عددٍ من المشاريع الجديدة، وطرح مجموعة من الحلول والمنتجات المبتكرة في السوق».

وأضاف الحساوي: «وفي مجال التكنولوجيا المالية، تجاوز الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها منصتنا المبتكرة du Pay توقعاتنا في أول ربع كامل منذ الإعلان عن طرحها في السوق، ما يمثّل بالنسبة لنا علامة فارقة في رحلتنا المستمرة نحو تنويع ابتكاراتنا الرقمية والتكنولوجية وتعزيز قدرتنا على الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة في السوق. أما على صعيد أعمالنا في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستمكننا شراكتنا مع»أوراكل«من توفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتعزز نتائجنا التي سجّلناها في النصف الأول من العام ثقتنا برفع توقعاتنا ونظرتنا المستقبلية للعام بأكمله. وسنواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام على تنفيذ استراتيجيتنا والاستثمار في تعزيز قدراتنا على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، فضلاً عن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، والاستمرار في تعزيز برنامج تحول بنيتنا التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات، واضعين نصب أعيننا إرساء أسس متينة للنمو على المدى الطويل وخلق قيمة مضافة لمساهمينا».

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