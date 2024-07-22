الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لرؤساء الخدمات الجيولوجية لدول "بريكس"

المصدر: وام

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شاركت الإمارات ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الأول لرؤساء الخدمات الجيولوجية والمائدة المستديرة حول "آفاق تعاون البريكس في دراسة الموارد المعدنية وتنميتها واستخدامها المستدام".

وترأس خالد الحوسني دير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي والذي ضم عدداً من موظفي الوزارة بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية في الدول الأعضاء كما تركزت النقاشات حول إنشاء منصة الجيولوجية لدول الـ"بريكس"، والتطورات العلمية والتقنية في مجال رقمنة الجيولوجيا، وغيرها من محاور ذات صلة.

وتم الاتفاق على إطلاق آلية للحوار الدوري لرؤساء الخدمات الجيولوجية لدول بريكس، وتوحيد الجهود المشتركة لزيادة فعالية التفاعل بين الخدمات الجيولوجية للدول ، وإنشاء شبكة من المسؤولين في الخدمات الجيولوجية لتطوير "المنصة الجيولوجية لدول البريكس".

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