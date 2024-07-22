«بتروتشاينا» تنضم إلى «ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»

المصدر: ووهان - البيان

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أعلنت شركة «بتروتشاينا»، انضمامها إلى «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات أواخر العام الماضي، لتنضم إلى أكثر من 50 شركة بالقطاع أعلنت التزامها بخفض الانبعاثات، ويبلغ مجموع إنتاج الشركات الموقعة على الميثاق حتى الآن نحو 43% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

وتعليقاً على انضمام «بتروتشاينا» للميثاق أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على إنجاز عمل مناخي شامل وفعال، من خلال تعزيز التعاون الدولي مع جميع الأطراف والشركاء لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه إن رئاسة COP28 أطلقت «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» ضمن جهودها الهادفة لتطبيق مبادئ الشفافية وشمول واحتواء الجميع، مشدداً على ضرورة مشاركة كل المعنيين في مسؤوليات العمل المناخي ومفاوضاته، وأهمية الاستفادة من جهود وإمكانيات قطاع النفط والغاز في هذا المجال، ومن قدرته على المساهمة بشكل فعال في إيجاد وتنفيذ الحلول العملية المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

من جانبه قال هوانغ يونغ تشانغ، رئيس شركة «بتروتشاينا» إن الشركة ملتزمة بالتنمية الخضراء وتسريع الانتقال نحو مستقبل أخضر ومنخفض الانبعاثات من خلال اتباع نهج من ثلاث خطوات هي «البدائل النظيفة، والتحول الاستراتيجي، والتنمية الخضراء». وأضاف إن بتروتشاينا تسعى إلى أن تكون شركة متكاملة في مجال الطاقة تنتج الطاقة الحرارية الأرضية والكهرباء والهيدروجين بالإضافة إلى النفط والغاز.

وأكد تشانغ أن الشركة تعزز جهودها في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من خلال عدد من المشروعات التجريبية، وأضاف: «بصفتنا إحدى الشركات المنضمة إلى الميثاق سنكثف جهودنا لتعزيز الممارسات الخضراء ومنخفضة الانبعاثات، والمساهمة بشكل مسؤول ومؤثر بما لدينا من إمكانيات في تحقيق الانتقال الأخضر ومنخفض الانبعاثات على مستوى العالم».

وتعليقاً على انضمام بتروتشاينا إلى «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» قال بيورن أوتو سفيردروب، رئيس اللجنة التنفيذية للميثاق: «إن انضمام شركة بتروتشاينا إلى الميثاق يعد علامة فارقة، وتدل مشاركتها على تزايد الزخم لدعم خفض الانبعاثات في القطاع، وتؤكد على التأثير الإيجابي لشركات النفط والغاز الصينية في تطوير الحلول منخفضة الانبعاثات، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق تأثير إيجابي وتحفيز الشركات الأخرى لاتخاذ إجراءات مناخية فعالة وملموسة تتوافق مع أهداف الميثاق».

تم إطلاق «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، ويهدف إلى تسريع عملية خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والميثاق هو جزء من جهود المسرع العالمي لخفض الانبعاثات، الذي يشمل سلسلة من المبادرات التاريخية التي تم الكشف عنها خلال COP28، وتهدف إلى تسريع انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات العالمية بشكل كبير.

وتلتزم جميع الشركات الموقعة على الميثاق بالعمل لتحقيق مجموعة من الطموحات، تتضمن تنفيذ أهداف خفض الانبعاثات والاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، وكذلك قياس مستوى الانبعاثات والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الميثاق، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق مبادئ الشفافية والتعاون.

تشمل الشركات الموقعة على الميثاق شركات نفط دولية، وشركات نفط وطنية، ومنتجين مستقلين.

جدير بالذكر أن شركات النفط الوطنية هي شركات مملوكة لحكومات دولها، وتنتج 60% من النفط والغاز في العالم، مما يؤكد دورها الأساسي في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي على مستوى القطاع نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.

وتبلغ نسبة شركات النفط الوطنية الموقعة على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» نحو الثلثين، مما يزيد إمكانية مساهمتها في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات.

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