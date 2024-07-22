شراكة بين زيروجرافيتي للتكنولوجيا الإماراتية وشركة (OCS) الألمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة Optical Control Systems «(OCS) لأنظمة التحكم البصري الألمانية» المتخصصة في حلول مراقبة الجودة لصناعات البوليمر والبتروكيماويات، حيث تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية في تقديم أعلى مستويات الخبرة والدقّة لتعزيز مراقبة وضمان الجودة في صناعات البوليمر والبتروكيماويات داخل الإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة تصبح شركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا الوكيل الحصري لشركة Optical Control Systems (OCS) في دولة الإمارات.

وتنصّ الاتفاقية على توحيد الخبرات بين الشركتين وتعزيز القدرات في تقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أكثر التقنيات تطوراً في تكنولوجيا التحليل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز هذه الشراكة الاستراتيجية، على عمليات مراقبة الجودة للصناعات المحلية، باعتماد حلول تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المصممة للتقارير التحليلية، وتقديم تقنيات مختبرية متقدمة، من التصميم وحتى التنفيذ الكامل بهدف ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تساهم في تعزيز الاقتصاد، وتحسين خدمات التكنولوجيا المتطورة للعملاء، والحفاظ على المكانة المرموقة في السوق المحلية والدولية.

وقال طارق الحوسني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا: «فخورون بأن تكون شركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا، الوكيل الحصري لشركة (OCS) في دولة الإمارات، حرصاً على توفير وتوظيف أحدث وأكثر التقنيات ابتكاراً لعملائنا، لأنّ خبرة شركة (OCS) العالمية في أنظمة مراقبة الجودة، إضافة إلى معرفتنا وخبرتنا في السوق المحلية وقدراتنا التكنولوجيا المتقدمة، ستُساهم بشكل كبير في توفير حلول مبتكرة ولا حدود لها لصناعات البوليمير والبتروكيماويات في الدولة، ويضيف هذا التعاون لبنة قوية في تعزيز الروابط القوية بين شركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا وشركة (OCS) وهو نتاج علاقات قوية ومتينة، بين ألمانيا والإمارات بحرص دائم على العمل المشترك والتطور والتقدم التكنولوجي النوعي للبلدين».

والجدير بالذكر أنّ هذه الشراكة، تهدف إلى تحقيق تحوّل جذري في قطاعي التحليل ومراقبة الجودة والمختبرات المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في أن تحافظ الصناعات المحلية على تفوّقها باعتماد المعايير العالمية، وتلتزم شركة زيروجرافيتي للتكنولوجيا وشركة (OCS) بتقديم حلول ابتكارية حديثة تلبّي احتياجات عملائها المتزايدة، وتدفع عجلة الابتكار، وتحافظ على مستوى جديد في المعايير لضمان جودة منتجاتهم.

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