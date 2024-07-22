«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» تستحوذ على حصة أغلبية في «إكسلنس بريمير»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، عن استحواذها على حصة 51% في شركة إكسلنس بريمير للاستثمار ذ.م.م، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات.

من المتوقع أن يعزز الاستحواذ تدريب السائقين في الإمارات، حيث سيساهم الكيانان في تطوير مناهج تدريب متقدمة وبرامج تدريب مخصصة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. كما تشكل هذه الخطوة جزءاً من أولويات الإمارات لتعليم القيادة الاستراتيجية، حيث تسعى للنمو المستدام من خلال فرص متنوعة محلياً وعبر دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاعتماد الوطني والدولي للتميز في تعليم القيادة.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: «يمكننا هذا الإنجاز من تعزيز رؤيتنا لتقديم أفضل خدمات تعليم القيادة في المنطقة. مع قيمتها السوقية العالية ورضا العملاء الاستثنائي، سيشكل مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات إضافة قيّمة لشركتنا، حيث سنتمكن معاً من التعاون لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا وتوسيع خدماتنا للريادة إقليمياً وتعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة. سيساهم ذلك بدوره في زيادة قيمة المساهمين وتنويع عروضنا التعليمية في مجال القيادة عبر الأسواق المختلفة».

تأسس مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات في عام 2020 بهدف تقديم تعليم شامل لقيادة المركبات في دبي من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 20 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء المدينة. ونوعت إكسلنس بريمير للاستثمار أعمالها لتشمل خدمات التوصيل، وخدمات الليموزين، وتشغيل ورش السيارات، وكلها مدعومة بالتزام قوي لضمان تجربة عملاء استثنائية.

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