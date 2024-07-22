"دبي الإسلامي" يقود صفقة تمويل بـ 3.25 مليار دولار لصالح «جيمس للتعليم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن قيادة تسهيلات تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار لصالح مجموعة جيمس للتعليم.

وقد تم تمويل هذه التسهيلات المرتبطة بالاستدامة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل تحالف بنوك إماراتية يقوده بنك دبي الإسلامي. وقد مكّنت هذه التسهيلات، إلى جانب استثمار قام به تحالف مستثمرون إقليميون ودوليون بقيادة شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، مجموعة جيمس من إعادة تمويل ديونها الحالية وتخارج غالبية مساهمي الأقلية في المجموعة.

وعمل بنك دبي الإسلامي على قيادة هذه الصفقة، حيث بدأ المناقشات مع مجموعة جيمس للتعليم في عام 2023 لتطوير بدائل لإعادة تمويل الديون الحالية للمجموعة وإنشاء الإطار المالي اللازم لتخارج مساهمي الأقلية الحاليين. وفي خطوة تعكس براعته منقطعة النظير والتزامه المالي القوي، التزم بنك دبي الإسلامي بتوفير أكثر من 50% من إجمالي مبلغ التمويل في هذه الصفقة، في واحد من أكبر التزامات بنك دبي الإسلامي تجاه القطاع الخاص على الإطلاق. وقام بنك دبي الإسلامي بالتنسيق مع مجموعة جيمس للتعليم، ببناء التحالف المصرفي لهذه الصفقة بالاستعانة ببنك المشرق، ومن ثم انضم كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول إلى هذه الصفقة بصفتهما بنكين مكتتبين ومديرين مفوضين للتمويل. ويشير تشكيل تحالف ضامنين يتألف من بنوك إماراتية فقط إلى عمق وقوة مجمع السيولة لدى هذه البنوك، وقدرتها على تنفيذ وتمويل المعاملات المعقدة الموجودة في السوق المصرفية المحلية.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «فخورون بقيادة أكبر صفقة لتعزيز رأس المال في المنطقة، ما يؤكد على قدرات البنك وإمكاناته القوية في مجال الهيكلة والاكتتاب. إن الدور الحيوي للبنك تجاه هيكلة هذه الصفقة على مدى أشهر يبرز عمق علاقتنا الراسخة بمتعاملين بارزين كمجموعة جيمس للتعليم فضلًا عن قدرة البنك على استقطاب العديد من الأطراف المعنية في صفقة معقدة مثل هذه.»

وبدوره، قال صني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس للتعليم: «نحن سعداء للغاية بأن نعلن عن الإغلاق الناجح لحزمة تمويل كبيرة من شأنها أن تدفع جيمس للتعليم لتحقيق نمو مستدام. وبالطبع سيمكننا هذا الأمر من مواصلة مهمتنا المتمثلة في توفير تعليم عالمي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ولا بد لي هنا أن أشير إلى امتناننا الكبير لبنك دبي الإسلامي لالتزامه الكبير بهذه الصفقة، حيث أنه كان شريكاً طويل الأمد لمجموعة جيمس ومجموعة فاركي، وشارك معنا في هذه الصفقة التمويلية المعقدة منذ عام 2023. وتؤكد صفقة التمويل هذه التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة في المجموعة، وإحداث تأثير إيجابي على العالم أجمع والمجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها.»

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