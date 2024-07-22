بيورهيلث تستكمل إدراج أسهم «أردنت» في بورصة نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت «بيورهيلث» بنجاح طرح الاكتتاب العام الأوَّلي لإدراج أسهم شركتها التابعة لها «أردنت هيلث بارتنرز» في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وطرحت «أردنت هيلث» 14.300.000 سهم من أسهمها بسعر 16 دولاراً للسهم الواحد، وبدأ التداول بها في 18 يوليو.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «على الرغم من أننا جهة مستثمرة في شركة (أردنت هيلث) منذ أبريل 2023، فإن الإطلاق الناجح للاكتتاب العام للشركة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا التام بتعزيز خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تدعم الخطوة أهدافنا للنمو، وتؤكد قدرتنا على تقديم قيمة كبيرة لعملائنا وللمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. ونلتزم بمواصلة التركيز على تعزيز القيمة للمساهمين، والاستمرار في ترسيخ مكانة (بيورهيلث) مجموعة موثوقة على مستوى دولة الإمارات والعالم».

يشار إلى أن «بيورهيلث» استحوذت، في سبتمبر 2022، على حصة تبلغ نحو 26.05% في «أردنت هيلث» في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، علماً أن الموافقات التنظيمية لإتمام الصفقة تمت في مارس 2023.

وتعد «أردنت هيلث» رابع أكبر مشغل للمستشفيات الخاصة لرعاية الحالات الحرجة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال إعطاء الأولوية للأفراد، والاستثمار في الخدمات والتقنيات المبتكرة، تكرس «أردنت هيلث» جهودها لتعزيز القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها. وتعمل المؤسسة من خلال شبكة تتكون من 30 مستشفى متخصصاً لرعاية الحالات الحرجة، وأكثر من 200 موقع للرعاية، في ست ولايات أمريكية هي تكساس ونيو مكسيكو وكانساس وأوكلاهوما وأيداهو ونيوجيرسي.

وأسهمت عمليات الاستحواذ التي نفذتها «بيورهيلث»، وشملت شركة «سيركل هيلث» مقابل 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، ومدينة «الشيخ شخبوط الطبية» مقابل 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، في تعزيز مكانتها منصة استثمارية دولية موثوقة في قطاع الرعاية الصحية.

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