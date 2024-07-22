185 % ارتفاع الطلب على المناطق الصناعية واللوجستية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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واصل القطاع الصناعي واللوجستي في الإمارات العربية المتحدة تحقيق نمو قوي في النصف الأول من عام 2024، مع تسجيل أعلى نمو في الإيجارات في منطقة جبل علي الصناعية (الفئة الثانية) (38.5%) (36 درهماً للقدم المربع)، وفقاً لمراجعة أسواق دبي وأبوظبي الصناعية للنصف الأول من عام 2024 من شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.

خلال النصف الأول من عام 2024، سجلت نايت فرانك ما يقرب من 18 مليون قدم مربع من المتطلبات الجديدة للأصول الصناعية واللوجستية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 185٪ عن النصف الأول من عام 2023.

وأوضح مكسيم تالماتشي، الشريك المساعد والرئيس المشارك لقسم الصناعة واللوجستيات، الإمارات العربية المتحدة: «يظهر السوق الصناعي واللوجستيات أساسيات قوية، تتميز بالطلب القوي، والحد الأدنى من الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى خطة واعدة من المشاريع القادمة حيث يستجيب المطورون للطلب المتزايد».

منذ بداية العام، ازداد اهتمام المستثمرين المؤسسيين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا. ومع تحقيق العائدات لنسبة تصل إلى حوالي 8.25%، يبقى هذا القطاع جذاباً للغاية على الساحة العالمية.

وقال ميكاييل فيريشاجين، الشريك المساعد لقسم الصناعة واللوجستيات، الإمارات: «هناك نقص ملحوظ في المساحات الصناعية واللوجستية عالية الجودة في دولة الإمارات، وخاصة في دبي. وبما أن استراتيجية دبي الصناعية 2023 تهدف إلى جعل دبي مركزاً صناعياً عالمياً، فإن هناك حاجة ملحة لتطوير مخزون جديد عالي الجودة».

القطاعات الرئيسية المساهمة في الطلب هي التصنيع (11.7%)، والبناء (11.1%)، والخدمات اللوجستية (10.2%)، والتي تمثل مجتمعة ثلث إجمالي الطلب.

وأوضحت علياء الإسحاقي، المديرة في قسم الأبحاث: «هناك نقص حاد في المستودعات الجديدة في دبي، مما أدى إلى توسع الطلب ليشمل إمارات أخرى مثل أبوظبي والعين. في الواقع، نحن نتتبع فقط 660 ألف قدم مربع من الإمدادات الجديدة المقرر تسليمها هذا العام. وتتجلى الفجوة بين العرض والطلب عندما نأخذ في الاعتبار أن إجمالي المتطلبات الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام وحده بلغ 18مليون قدم مربع».

بناءً على تقديرات نايت فرانك، من المتوقع أن تشهد دبي في عام 2024 إمدادات جديدة تبلغ مساحتها 660 ألف قدم مربع، موزعة على المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) بواقع 360 ألف قدم مربع، ومدينة دبي الصناعية بـ 300 ألف قدم مربع. كما يُتوقع أن يُضاف 1.3 مليون قدم مربع في عام 2025 في مجمع الصناعات الوطنية، دبي الجنوب، ومجمع دبي للاستثمار 2.

وقال آدم وين، الشريك – رئيس الوكالة التجارية، دبي: «ما زال النقص في العرض، إلى جانب الطلب المستمر، يزيد من الضغوط التصاعدية على الإيجارات وقيم رأس المال. وبما أن الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، تحتفظان بجاذبية خاصة بفضل البيئة الداعمة للأعمال وتميزهما كمكان للعيش، نتوقع استمرار هذا الاتجاه بينما يتسابق المطورين لتقديم عروض جديدة لسد الفجوة».

كما شهدت مجموعة كيزاد (مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي)، التي تمثل 55% من المعروض الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، طلباً قوياً على منتجات التخزين. ففي الربع الأول من هذا العام، وصلت معدلات الإشغال إلى 88%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت كيزاد (مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي) اتجاهاً نحو التزامات الإيجار الأطول، حيث ارتفع متوسط مدة الإيجار إلى حوالي 6 سنوات مقارنة بـ4 سنوات في عام 2022.

تتراوح إيجارات المستودعات العامة في المناطق الاقتصادية الـ 12 في كيزاد من 320 إلى 450 درهماً للمتر المربع، بينما تتراوح إيجارات مخازن التبريد من 350 إلى 550 درهماً للمتر المربع.

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