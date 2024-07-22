70.8 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو

المصدر: (دبي - وكالات)

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ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 70.8 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بارتفاع قدره 0.9 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية، خلال شهر مايو الماضي، إلى 58.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 83% من الإجمالي، و12.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17%.

وبلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية في يناير الماضي 60.1 مليار دولار، وفي فبراير 68.9 مليار دولار، وفي مارس 70.9 مليار دولار، وفي أبريل 69.9 مليار دولار. وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، بنحو 1.128 تريليون دولار تلتها الصين بقيمة 768.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 723.4 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ 385.4 مليار دولار، ثم كندا 354.5 مليار دولار. أما إجمالي ما يملكه الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية فيصل إلى 8.129 تريليونات دولار.

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