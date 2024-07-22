25 فائزاً بجوائز السحب الأول الكبير لـ«عروض صيف الشارقة 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت «عروض صيف الشارقة 2024»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، السحب الأول والكبير، ضمن سلسلة سحوبات نسختها الـ 21، التي تواصل فعالياتها بنجاح تحت شعار «استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات»، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مقدمة تخفيضات تصل إلى 75%، تستقطب المزيد من الجمهور إلى المراكز والأسواق والمحال التجارية والفنادق والوجهات السياحية المشاركة .

وتضمنت جوائز السحب الكبير، الذي جرى، أمس الأول، منح 25 فائزاً محظوظاً جوائز شملت 10 سبائك ذهب، بالإضافة إلى 4 إقامات فندقية، و11 قسيمة مشتريات. وتنتظر جمهور المتسوقين سحوبات أخرى على مجموعة من قسائم المشتريات والتسوق، ضمن الجوائز التي خصصتها غرفة الشارقة للعروض بقيمة 3 ملايين درهم.

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