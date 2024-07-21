ازدهار سوق العقارات في أبوظبي في ظل زيادة الاستثمارات الأجنبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر موقع بيوت، تحليلًا شاملًا لاتجاهات البحث والأسعار في قطاعي مبيعات وإيجارات العقارات في أبوظبي للنصف الأول من عام 2024. حيث يكشف التقرير عن زيادات ملحوظة في أسعار البيع المطلوبة لكل من فئات الوحدات السكنية الفاخرة ومنخفضة السعر، مما يعكس الطلب المتزايد على العقارات عالية الجودة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

اتجاهات الشراء

برزت منطقتا الريف والغدير كأفضل الخيارات للشقق السكنية منخفضة التكلفة. أما المشترين المهتمين بشراء الشقق الفاخرة فقد فضلوا العقارات في جزيرة الريم وشاطئ الراحة. وكانت منطقتي الريف ومدينة خليفة هي المناطق الرئيسية للفلل ذات الأسعار المتوسطة. واستمرت وجهتا جزيرة ياس وجزيرة السعديات الوجهتين المفضلتين للأثرياء والمستثمرين الباحثين عن الفلل الفاخرة.

ووفقًا لبيانات بيوت، ارتفع متوسط السعر المعلن لكل قدم مربعة للفلل الفاخرة في المجتمعات السكنية الشهيرة بجزر أبوظبي بنسبة تصل إلى 10% في النصف الأول من عام 2024. شهدت جزيرة ياس زيادة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 10.3%، نظرًا للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في المنطقة. سجلت الشقق الفاخرة في جزيرة السعديات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6%. كما شهدت الشقق الفاخرة في جزيرة ياس وجزيرة الريم زيادات في الأسعار بنسبة 2.77% و2.75% على التوالي.

كما زاد السعر المعلن لكل قدم مربعة في الفئة الميسورة التكلفة بشكل عام. سجلت الشقق في الغدير زيادة ملحوظة بنسبة 9.5%، تلتها الشقق الميسورة التكلفة في الريف بارتفاع معتدل بنسبة 2.16%.

في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت متوسط أسعار البيع لكل قدم مربعة للفلل الميسورة التكلفة في العاصمة بنسبة تصل إلى 7%. سجلت زيادات طفيفة بنسبة 1.11% و3.11% للمنازل الميسورة التكلفة في قرية هيدرا والريف على التوالي. ومع ذلك، سجلت الفلل في الغدير والسميح زيادة ضخمة بنسبة 6.10% و5.57%. كانت الفلل في مدينة خليفة استثناءً، حيث شهدت انخفاضًا في الأسعار بنسبة 1.73%.

قدمت الشقق الميسورة التكلفة في الغدير عائد استثمار مرتفع متوقع بنسبة 8.52%، مما يجعلها خيارًا استثماريًا مربحًا في فئة الميزانية. حافظت جزيرة الريم على شعبيتها لشراء الشقق الفاخرة وعائد إيجار متوقع قوي بنسبة 6.94% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

من بين المواقع الأكثر ربحية لعائد الاستثمار للفلل، قدمت قرية هيدرا أعلى عائد استثمار بنسبة 8.08% للمنازل الميسورة التكلفة، بينما كان للفلل الفاخرة في جزيرة ياس عائد استثمار مثير للإعجاب بنسبة 6.89%.

كانت مشاريع الشقق الميسورة التكلفة، رويال بارك وبلوم ليفينج، هي الخيارات الأكثر تفضيلًا. جذبت التطورات المجتمعية في جزيرة ياس، مدينة الأضواء، ومنطقة الثقافة في جزيرة السعديات المشترين الفاخرين.

فيما يتعلق بمشاريع الفلل قيد الإنشاء الشهيرة، كان مشروع في الريمان 2 مفضلاً للمستثمرين الصغار، في حين استمرت مشاريع ياس أيكرز ومرجان السعديات في كسب شعبية لشراء الفلل الفاخرة.

اتجاهات التأجير

كانت مدينة خليفة ومنطقة الخالدية من الخيارات البارزة لتأجير الشقق الميسورة التكلفة. في الوقت نفسه، برزت مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة كأكثر المناطق بحثًا عن تأجير الفلل الميسورة التكلفة في العاصمة الإماراتية.

في فئة الشقق الفاخرة، كانت جزيرة الريم وشاطئ الراحة هي المواقع المفضلة لتأجير الشقق، في حين كانت جزيرة ياس وحدائق الراحة في طليعة سوق تأجير الفلل الفاخرة.

بدعم من الطلب القوي، شهدت أسعار الإيجارات للشقق في الأحياء الفاخرة الشهيرة نموًا كبيرًا يصل إلى 21%، خاصة في مجتمعات جزيرة السعديات وشاطئ الراحة. وبالمثل، شهدت إيجارات الشقق الميسورة التكلفة تقديرًا بنسبة تزيد عن 7% في مناطق مثل المرور.

كشف تحليل مفصل لاتجاهات الإيجار في العاصمة للنصف الأول من عام 2024 عن وجود زيادة طفيفة إلى متوسطة بنسبة تقارب 7% في معدلات الإيجار للفلل المنخفضة التكلفة. ومع ذلك، كانت مدينة شخبوط حالة استثنائية، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا. تعكس زيادات الإيجارات بنسبة تصل إلى 12% للفلل الفاخرة، خاصة في منطقة البطين، الطلب القوي في السوق.

أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على مدى الأشهر الستة الماضية، لاحظنا أن سوق العقارات في أبوظبي ينمو ليستقر بعد ذلك ثم يزدهر لينمو مرة أخرى. تؤكد تقارير مركز أبوظبي العقاري الأخيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أعلى مستوياته على الإطلاق في العاصمة. يمكننا أيضًا أن نرى كيف أن أبوظبي قد أثبتت نفسها كمنافس قوي للأسواق العقارية العالمية في الأشهر 18-24 الماضية. كما ساهمت مجموعة متنوعة من المشاريع قيد الإنشاء المتاحة حاليًا في أبوظبي بشكل كبير في خلق هذا الاهتمام المتزايد من الأثرياء والمستثمرين الدوليين، لا سيما في فئة العقارات الفاخرة.

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