«سي بي إن»: ارتفاع كبير في الطلب على عقارات دبي الجنوب بالنصف الأول

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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شهدت عقارات منطقة دبي الجنوب ارتفاعاً كبيراً في الطلب من قبل المستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد ارتفاع معاملات العقارات السكنية بنسبة 11 % خلال 2023، حسبما ذكر موقع «سي بي إن» الشرق الأوسط.

وأكد الموقع أن القطاع العقاري في دبي شهد أداء تاريخياً بتسجيل أعلى مبيعات نصف سنوية على الإطلاق في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتشكل الاستثمارات العقارية 70 % من إجمالي الاستثمارات في دبي الجنوب، التي تعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية ومدروسة، تلبي احتياجات وتفضيلات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، بعد أن شهدت مؤخراً زيادة في الأسعار وصلت إلى 30 %.

وقال نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات لموقع «سي بي إن»: «إنه بالنظر إلى المستقبل نجد أننا نسير على الطريق الصحيح لإكمال وتسليم ما يقرب من 2500 وحدة بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يضيف المطورون الآخرون في دبي الجنوب حوالي 5500 وحدة إلى السوق».

وأكد أن «التزامنا تجاه دبي الجنوب لا يتوقف، حيث عملنا باستمرار على ترقية المنطقة السكنية، التي تضم أكثر من 25000 شخص يستمتعون بأسلوب الحياة المميز، ومجموعة متنوعة من وسائل الراحة والعديد من المجتمعات السكنية المسورة، ولقد عززنا المنطقة بوسائل الراحة والخدمات، مثل الحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات البيع بالتجزئة وهايبر ماركت بمساحة 50 ألف قدم مربعة ومسجد ومحطة بنزين».

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