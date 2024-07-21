«مصدر» تخطط لطرح مزيد من السندات الخضراء

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تخطط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لبيع سندات خضراء سنوياً خلال السنوات المقبلة للمساعدة في تمويل التوسع العالمي.

وقال المدير المالي للشركة مازن خان لوكالة «بلومبرغ»: إن برامج السندات المستقبلية ستكون ذات حجم أكبر. وأضاف أنه تم بالفعل تخصيص نحو 450 مليون دولار من أموال البيع للاستثمارات في الأسهم في مشاريع الطاقة المتجددة.

وكانت «مصدر» قد أعلنت عن استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار وذلك ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة. وجاء الإعلان بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار في سوق لندن للأوراق المالية. ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات وقسائم بنسبة 4.875 و5.25 % على التوالي. وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

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