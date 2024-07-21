عروض استثنائية متواصلة تستقطب زوار مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل العروض الترويجية الاستثنائية أمام زوار مفاجآت صيف دبي 2024 التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 أغسطس. وتشمل الفعالية مجموعة واسعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها. وتتيح المفاجآت اليومية لسكان المدينة وزوارها، فرصة استكشاف العروض الترويجية الجديدة كل يوم والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى طوال فصل الصيف. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني.

وتقدم علامة «فينشي» من خلال متجرها في دبي فستيفال سيتي مول عروضاً ترويجية مميزة، حيث يبلغ سعر جميع الحقائب 99 درهماً فقط. ويمكن للمتسوقين الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التصاميم والأحجام المتنوعة للحقائق. وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، إضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز