«مابل تري إنفستمنت» تفتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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فتحت شركة «مابل تري إنفستمنت» لإدارة العقارات والمملوكة للمستثمر الحكومي السنغافوري «تيماسك هولدينجز» مكتباً لها في أبوظبي، بحسب وكالة «بلومبرج». وتم تعيين خير عبد الله لقيادة واستكشاف الفرص في المنطقة. وكان عبد الله سابقاً نائباً لرئيس الشركة قبل الانضمام إلى شركة «الدار» العقارية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن سوق العقارات التجارية في أبوظبي ودبي شهد ازدهاراً كبيراً متفوقة على مدن شهيرة مثل نيويورك ولندن وهونج كونج، حيث بلغت الوظائف الشاغرة للمكاتب أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وقالت «مابل تري»، في تقريرها السنوي الذي نشر في وقت سابق من شهر يوليو، إنها قامت بتوسيع فريق إدارة رأس المال الخاص لديها مع ممثلين في الشرق الأوسط، لتغطية أوسع للمستثمرين وتعزيز شبكتها العالمية الحالية من الشراكات الرأسمالية.

وتوجد أكثر من 40% من أصول «مابل تري» الخاضعة للإدارة والتي تبلغ قيمتها 77.5 مليار دولار سنغافوري في أمريكا الشمالية والصين. وتهدف الشركة إلى زيادة الأصول المدارة من 100 مليار دولار سنغافوري إلى 120 مليار دولار سنغافوري خلال 5 سنوات، رغم عدم تحقيق أهدافها في خطة السنوات الخمس الماضية.

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