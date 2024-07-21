إطلاق «ون ريزيدينس» في دبي بـ 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «جينكو» العقارية عن إطلاق مشروع «ون ريزيدنس» في دبي باستثمارات تقدر بـ 1.2 مليار درهم. يأتي تنفيذ المشروع تماشياً مع النمو الكبير، الذي حققه سوق العقارات في منطقة وسط مدينة دبي، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية، حيث حققت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 133% في عدد التداولات العقارية، فضلاً عن ارتفاع كبير بنسبة 41% في الإيجارات، خلال السنوات الأخيرة.

وسيقام مشروع «ون ريزيدينس» في المنطقة التي تمثل مركز التجارة ومرافق الضيافة في دبي، وسيتكون من 30 طابقاً، تتضمن 453 مسكناً فاخراً بمختلف التصميمات والأنواع، لضمان تلبية أنماط الحياة المتنوعة.

وأكد المدير الشريك لـ«جينكو» العقارية، المهندس مسعود غياث، التزام الشركة بالعمل على تحقيق رؤية دبي المتمثلة بالارتقاء بالمشهد العقاري وإثرائه، من خلال مشاريع متميزة، تتوافق مع مسار النمو المتسارع، الذي تشهده المدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز