«سوق دبي» يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات

المصدر: (دبي - محمود حسن)

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تخطى مؤشر سوق دبي المالي حاجز 4180 نقطة بعدما ارتفع 0.28% في آخر تداولات الأسبوع، ليصعد بنحو 1.9% خلال 5 جلسات، محققاً أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات.

واستمر سهم شعاع كابيتال في سلسلة الارتفاعات منذ عودة السهم للتداول للجلسة الرابعة على التوالي، ليرتفع أمس 14.5%، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يناير الماضي، وبتداولات قاربت 143 مليون سهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، هي سهم مصرف عجمان بنسبة 3.2% وأجيلتي للمخازن بنسبة 2.1% وسهم بنك المشرق 1.9%.

وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعاً 0.5% عند 8.35 دراهم، بتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم الاتحاد العقارية 1.6% عند 0.387 درهم، بتداولات تجاوزت 26 مليون سهم.

وانخفض سهم دبي الإسلامي 0.7% عند 5.96 دراهم، بتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهما الإمارات دبي الوطني ودريك أند سكل بنحو 0.3% عند 17.55 درهماً 0.401 درهم على التوالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.07% إلى مستوى 9233 نقطة، ليرتفع 1% خلال أسبوع.

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، أن شركة فوتسي راسل، مزود المؤشرات العالمية، حددت انقطاعاً في الخدمة يؤثر على جميع المؤشرات التي تديرها بما في ذلك مؤشراته.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم إشراق للاستثمار، مغلقاً عند سعره السابق 0.323 درهم، وبتداولات تجاوزت 50 مليون سهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً هي، رابكو بنسبة 8.7% وسهم بنك الشارقة 6.4% وسهم أيبيكس 5.4%، وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.7%.

وأقفل سهم الدار العقارية مرتفعا 1.6% عند 6.91 دراهم، بتداولات نحو 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم ملتيبلاي 2.5% عند 2.37 درهم، وبتداولات قاربت 26 مليون سهم. وانخفض سهم دانة غاز 0.6% عند 0.702 درهم، وبتداولات تجاوزت 35 مليون سهم.

وسجلت الأسواق سيولة تخطت حاجز 1.2 مليار درهم منها، 317 مليون درهم في سوق دبي المالي، و931 مليون درهم في سوق أبوظبي المالي.

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