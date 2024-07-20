«براند دبي» يطلق دليل «كل ما تحتاجه هذا الصيف»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق دليل بعنوان «كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي»، الذي يسلط الضوء على كل ما يحتاجه المقيمون وزوار دبي من احتياجات ولوازم خاصة بإجازة الصيف.

كما يقدم الدليل التفاعلي مجموعة متنوعة من تجارب ومشاريع رواد الأعمال المشاركين ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهذه فرصة مثالية للاستمتاع بصيف دبي، بدءاً من المأكولات المتنوعة ووصولاً إلى أساسيات واحتياجات الشاطئ والأزياء الصيفية.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن حملة #وجهات_دبي التي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، حيث تسلط حملة وجهات دبي في نسختها الحديثة الضوء على ما تتميز به دبي من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية خلال الصيف لزوارها من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم.

قصص نجاح

وقالت خولة الهاشمي، تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في براند دبي: «يتيح الدليل الجديد للمقيمين والزوار اكتشاف مجموعة متنوعة الاحتياجات والمنافذ التجارية تحت مظلة مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة للذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهي مبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال وتسليط الضوء إعلامياً على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال من دبي».

وأضافت: «يبرز الدليل تنوع خيارات الصيف والمزيج الثقافي المتفرد في دبي، إذ يتضمن عشرات المتاجر وأفضل الوجهات والاحتياجات الصيفية، إذ يشارك في الدليل متاجر ومشاريع تحظى بشعبية كبيرة لدى زوار دبي».

عوامل جذب

وأكدت خولة الهاشمي، أن حملة وجهات دبي الصيفية تسلط الضوء على عوامل الجذب والتجارب التي تجعل الإمارة الاختيار الأفضل بين الوجهات العالمية هذا الموسم، حيث تقدم براند دبي محتوى إبداعياً يعكس مكانة دبي العالمية كواحدة من أفضل الوجهات الصيفية في العالم، كما تشجع الحملة المقيمين والزوار على اكتشاف أنشطة الترفيه وتناول الطعام والمغامرة والأنشطة العائلية المتنوعة في دبي خلال أشهر الصيف.

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