«رأس الخيمة الوطني» يصدر أول سندات اجتماعية والتغطية 3 أضعاف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن الإصدار الناجح للسندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN)، الصادرة بموجب إطار التمويل الاجتماعي الخاص به، ونظراً للطلب العالي للغاية على السندات واهتمام المستثمرين.

فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 أضعاف، ما سمح بزيادة حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار، وتشديد التسعير بمقدار 35 نقطة أساس لسندات الخزانة الأمريكية + 135 نقطة أساس، وسيكون للسند عائد بنسبة 5.375 % مع ربح حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 5.439 %.

النمو المالي

وقال راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني: «يمثل هذا إنجازاً مهماً لبنك رأس الخيمة الوطني، ويدعم طموحنا في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في استراتيجيتنا الأساسية لتحقيق النمو المالي على المدى الطويل.

كما يعزز التزامنا بدعم اقتصاد دولة الإمارات، من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والمواءمة مع تعهد التمويل المستدام لعام 2030، الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات.

وأضاف: «بصفتنا أحد البنوك الرائدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، فنحن نلعب دوراً حاسماً في دعم نجاح ونمو أكثر من 86.000 من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعملون كمحفز للاقتصاد، من خلال توليد فرص العمل.

ويتيح لنا هذا الإصدار مواصلة جهودنا في هذا المجال». ويحدد إطار التمويل الاجتماعي الذي أنشأه البنك، الأغراض والطريقة التي سيتم بها استخدام الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه السندات، بما في ذلك دعم عملاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز توفير الرعاية الصحية داخل المجتمع. تتماشى هذه المبادرة مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف التنمية المستدامة (SDG).

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