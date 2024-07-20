«مصدر» تستكمل طرح إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار

المصدر: لندن - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس عن استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أمريكي وذلك ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة.

وجاء الإعلان بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار في سوق لندن للأوراق المالية.

ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، حيث وصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف وتم الانتهاء من التخصيص بتقسيم موحد بنسبة 70% للمستثمرين العالميين و30% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوظف عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار أمريكي في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها «مصدر»، وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع في دول ذات اقتصادات نامية، حيث تسعى الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وفي إطار تسليط الضوء على الوفاء بالتزامات «مصدر» المتعلقة بإطار عمل التمويل الأخضر للشركة، والذي حصل على تصنيف (ممتاز) في جودة الاستدامة SQS1 وفق مؤشر خدمات موديز للمستثمرين، نشرت «مصدر» تقرير إطار عمل التمويل الأخضر للعام 2023 الذي يكشف تفاصيل تخصيص أولى سنداتها الخضراء والأثر الناتج عن ذلك وقد تم توظيف العائدات لتمويل مشاريع في الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تفادي إطلاق 5.4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتمالها. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»:

«بعد نجاح إطلاق أول سنداتنا الخضراء عام 2023، يؤكد إصدارنا الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار على ثقة المستثمرين في إمكانات «مصدر» المالية وقدراتها المتميزة وتبنيها لمعايير الاستدامة. وستلعب العائدات دوراً أساسياً في دفع خططنا الطموحة لتوسيع محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة».

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