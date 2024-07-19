الطيران المدني: الناقلات الوطنية تتابع تأثيرات الخلل الفني العالمي على حركة الرحلات

المصدر: وام

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أعلنت الھیئة العامة للطیران المدني اليوم أن الحالة العالمیة للخلل الفني التي تأثر بھا عدد من القطاعات عبر العالم أدت إلى تأثیرات طفیفة على سیر العملیات التشغیلیة لمطارات الدولة وشركات الطیران.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن ھناك تأخیرات طفیفة في عملیات تسجیل وصول عدد محدود من الرحلات منوهة إلى أنه تم استخدام نظام بدیل من قبل شركات الطیران، ما سمح باستئناف عملیات التسجیل بالشكل الطبیعي.

وذكرت الهيئة أنه علي مستوى الناقلات الوطنیة تقوم الشركات بمتابعة مكثفة للوضع وإرسال تحدیثات وإرشادات فوریة للمتعاملین والمسافرین.. ودعت الجمھور العام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمیة.

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