شركة مصرية تُبرم شراكة استراتيجية مع مستثمرين إماراتيين لضخ استثمارات جديدة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة جبال العقارية (JD Holding)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين، وذلك بالتعاون مع مجموعة شركات FAB لرجال الأعمال وشركة ليدرز كورب، بهدف ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات المصرية.

وحضر التوقيع كل من د.أحمد العتر، رئيس مجلس إدارة مجموعة مجموعة جبال العقارية، ونجم نصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات FAB لرجال الأعمال، وممثلى مكتب كونكور للمحاماة والاستشارات القانونية.

وفي هذا الإطار، أكد د. أحمد العتر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جبال العقارية، أن التعاون مع الجانب الإماراتى يأتى في إطار الحرص على توسيع رقعة الأعمال والاستثمارات العقارية الجديدة، امتدادا لنهج الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خاصة في مشروع رأس الحكمة.

وأشار العتر، إلى أن المجموعة فتحت باب العطاءات أمام شركات إدراة الفنادق والتشغيل الاماراتية والعالمية لتشغيل وادارة مجموعة الفنادق والمولات الخاصة بها داخل جمهورية مصر العربية، لافتاً إلى اعتماد ميزانية بقيمة 250 مليون جنيه لبدء أعمال الإنشاءات بمشروعات المجموعة في العاصمة الادارية الجديدة خلال العامين 2024/2025.

وتمتلك مجموعة "جبال العقارية" نحو 10 مشروعات موزعة ما بين فنادق ومولات تجارية ومباني سكنية أبرزها مول لندن، وفندق لندن باكنجهام، ومجمع بوند ستريت في العلمين الساحل الشمالى، بالإضافة إلى فندق لندن ري، و لندن سيجنتشر، وأكثر من أكثر من 250 مبنى سكني عمراني بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

كما تمتلك سابقة خبرات في دولة الإمارات العربية المتحدة بينها مطار دبي، مترو دبي، ذا بوينت مول ‐ بالم الجميرا دبي، توسعة مول ابن بطوطة دبي، فندق سنتارا دبي، فندق ريو جزيرة الديرة دبي، فندق قرية الثقافة دبي، مباني العمليات في حقل غاز أبوظبي أدنوك، مدرسة أبوظبي، مدرسة دبي، سكن الطلاب دبي، ونحو عدد 42 برج ومسجدين بنخيل جبل علي دبي.

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