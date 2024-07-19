انطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود بجميع أنحاء الدولة

المصدر: وام

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انطلقت مؤخرا الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود التي تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الصحيحة أثناء الحصول على الخدمات في محطات الوقود للعام الخامس على التوالي تحت شعار "السلامة التزام وليست اختيار"، بمشاركة كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، وشركة الإمارات للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك). ‏‎

تهدف الحملة التي تستمر حتى 31 من شهر أغسطس المقبل، إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في الدولة بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديدا في أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظا على سلامة الجمهور وسلامة مزودي الخدمة.

وتستهدف الحملة مرتادي محطات خدمات الوقود، لضمان وتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود، في جميع أنحاء الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها واحدة من أفضل دول العالم أمنا وسلامة وبما يتوافق مع رؤيتها، التي تستهدف ضمان سلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة التي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها الرئيسة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن الحملة تأتي تأكيدا على أهمية تعزيز الأمن والسلامة في مختلف المجالات، لا سيما محطات الوقود، من خلال دورها في زيادة الوعي لدى الجمهور حول أهمية اتباع إجراءات السلامة في محطات الوقود، لضمان حماية الأفراد والممتلكات.

وأوضح أن النسخ السابقة لهذه الحملة شهدت تحسينات ملحوظة في مستوى الوعي العام والالتزام، ساهمت في تعزيز منظومة السلامة في محطات الوقود، مشيرا إلى أن مواصلة الجهود ضمن الحملة، يعزز من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل.

وقال سعادة بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن أمن وسلامة المجتمع جزء لا يتجزأ من ثقافة أدنوك للتوزيع، ونعمل باستمرار على تحسين معايير السلامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان حماية عملائنا وموظفينا.

وأكد سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ "إينوك"، أهمية الحملة التي تعكس جهود الإمارات في توفير بيئة آمنة للمقيمين والسياح والمواطنين، فضلا عن مساهمتها في ترسيخ ثقافة قوية للوقاية وإدارة المخاطر للتعامل مع التحديات المستقبلية وتعزيز النمو المستدام.

وقال سعادة المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام (إمارات)، إن الشركة تعمل بجانب شركائها، على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية، التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى زوار محطات الوقود عن هذه الإرشادات لضمان بيئة أكثر سلامة وأمنا للزوار والموظفين.

وأكد الحرص على المشاركة في مختلف المبادرات الوطنية التي تعزز ثقافة النهج الاستباقي الأمثل في ضمان حماية الممتلكات والمرافق والمنشآت.

وقال قائد عام الدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي : نحرص في قطاع الدفاع المدني على العمل التكاملي المشترك، والتنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بأمور السلامة والحماية والوقاية المدنية، وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات، تضع القيادة العامة ضمن أولوياتها سلامة وأمن هذه المحطات، من خلال حملاتها الرئيسية بالخطة التوعوية السنوية، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة الوقائية، لضمان بيئة آمنة في مثل هذه المواقع.

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