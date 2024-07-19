"دي بي ورلد" و"إيفياب التركية" تكملان عملية الاندماج وتؤسسان مركزا لوجستيا جديدا

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أنها أكملت ومجموعة إيفياب التركية، عملية اندماج استراتيجي، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة المنافسة التركية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جمعت عملية الاندماج الاستراتيجي نقاط القوة في ميناءين رئيسين، على بحر مرمرة لإنشاء مركز لوجستي عالمي جديد، للارتقاء بالدور المحوري لتركيا في التجارة العالمية.

وبموجب اتفاق "دي بي ورلد إيفياب"، تستحوذ مجموعة موانئ دبي العالمية على حصة قدرها 58% في إيفيابورت، في حين تحصل مجموعة إيفياب على حصة 42% في دي بي ورلد ياريمجا"، وسيصبح الاسمان الجديدان لهاتين البوابتين البحريتين الرئيستين "دي بي ورلد إيفياب ياريمجا" و"دي بي ورلد إيفياب كورفيز".

وتساهم دي بي ورلد إيفياب في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المتطورة في المنطقة، وتعزيز حجم الصادرات والواردات في تركيا، وفتح المجال أمام نمو قطاعات جديدة، وتعزيز مكانة البلاد المتنامية كمركز رئيس في سلاسل التوريد الدولية.

وسينتج عن عملية الدمج مساحة لرسو السفن تبلغ 2088 مترا، وتسمح بوجود أكثر من سفينة حاويات من الحجم الكبير جدا في كلا المحطتين في وقت واحد.

وتتجاوز القدرة الإجمالية السنوية لمناولة الحاويات 2 مليون حاوية نمطية، كما تتوسع العمليات المتكاملة لتشمل خدمات المشاريع والبضائع الثقيلة.

وستتمتع دي بي ورلد إيفياب بإمكانية الوصول إلى خطوط الطرق والسكك الحديدية المتقدمة، وتقديم أوقات تسليم سريعة للمتعاملين، مدعومة بفريق يضم أكثر من 900 خبير لوجستي مخصص لتحسين كفاءة رحلات الشحن.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" : تتمثل رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية، في قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أقوى وأكثر كفاءة واستدامة، وتعمل شراكتنا الاستراتيجية مع إيفابورت على تطوير هذه الاستراتيجية في تركيا، التي تعتبر إحدى أهم أسواقنا، ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدمات دي بي ورلد إيفياب.

وقال كريس آدامز، الرئيس التنفيذي، دي بي ورلد تركيا : نرى في هذه الشراكة الرائدة فوائد اقتصادية كبيرة لتركيا والمنطقة عموما، فالدمج بين نقاط القوة في دي بي ورلد إيفياب ضمن بنيتنا التحتية الحالية سيوفر لمتعاملينا خدمات جديدة، ومعززة في قلب هذه المنطقة ذات الأهمية المتعاظمة ضمن حركة التجارة العالمية.

وقال محمد إيفياب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيفياب القابضة : تجمع هذه الشراكة بين الخبرات العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والمعرفة المحلية لإيفيابورت، وتعزز حضورنا في قطاع الموانئ في خضم جهودنا بتوسيع استثماراتنا في هذا المجال، وستساهم الشركة الجديدة في تقصير أوقات التشغيل، وزيادة تنوّع الخدمات، وإضافة قيمة لمتعاملينا ولحركة التجارة في تركيا من خلال فعالية وكفاءة العمليات التي تحققت عبر إيفيابورت دي بي ورلد ياريمجا.

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