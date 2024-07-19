انتعاش عقارات دبي يتواصل بـ 5.56 مليارات درهم تصرفات يومية

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل انتعاش السوق العقاري في دبي بدعم تدفق الأثرياء وتزايد جاذبية الإمارة وجهة للمال والأعمال والاستثمار ومدينة مفضلة للعيش والعمل، وسجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 5.56 مليارات درهم عبر 1184 صفقة.

وتم تسجيل 945 مبايعة بقيمة 3.48 مليارات درهم، منها 129 مبايعة لأراضٍ، و730 مبايعة لوحدات سكنية و86 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت نخلة ديرة المبيعات في المناطق من حيث القيمة بـ 302 مليون درهم عبر 29 صفقة، تليها منطقة نخلة جميرا بقيمة 276 مليون درهم نتجت عن 6 صفقات، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى بـ 243 مليون درهم عبر 26 صفقة، ثم منطقة نخلة جميرا عبر 3 صفقات بقيمة 228 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة جزر العالم ضمن مشروع «ZAYA ZUHA ISLAND» بقيمة 61 مليون درهم، تبلغ مساحتها نحو 25 ألف قدم مربعة أي ما يعادل 2362 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وسجلت الرهون 1.71 مليار درهم عبر 168 معاملة، منها 55 رهناً لأرضٍ، و94 رهناً لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 71 هبة بقيمة 376 مليون درهم.

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