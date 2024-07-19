المشترون الغربيون يتصدرون مشهد الاستثمار العقاري بدبي

المصدر: دبي - مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذ المشترون من الجنسيات الغربية على صدارة المشهد الاستثماري في عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

حيث كان نصيب الدول الغربية 6 مراكز من قائمة أكثر 10 جنسيات استثماراً في عقارات الإمارة.

جنسيات

وذكر التقرير أن الجنسية البريطانية جاءت في الصدارة من حيث جنسيات أول 10 مستثمرين في سوق دبي العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري، تلتها الجنسية الهندية، ثم كندا، وهولندا، ثم لبنان، ثم فرنسا، ثم إيطاليا، تليها باكستان، ثم تركيا، وعاشراً الجنسية الألمانية.

جزر دبي

وقد سجلت جزيرتا نخلة جميرا، وبلو واترز، في دبي، حيث تنتشر العقارت الفاخرة، أعلى ارتفاع في «متوسط سعر الإيجار» على مستوى السوق العقاري في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط إيجار الفيلا/ تاون هاوس في نخلة جميرا 93% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط إيجار الشقق في بلو واترز 79% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.

وأظهر تقرير شركة «اسبيس العقارية» ESPASE REAL ESTATE الخاص بأداء القطاع العقاري بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

والذي اطلعت عليه «البيان»، أن منطقة نخلة جميرا سلجت أعلى ارتفاع في متوسط الإيجارات للفلل والتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 93% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، حيث ارتفع متوسط إيجار الفيلا من 637 ألف درهم في 2023 إلى 1.23 مليون درهم في 2024.

ووفق التقرير حلت ثانية منطقة جزر جميرا، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 47% على أساس سنوي، حيث ارتفع متوسط إيجار الفيلا من 348 ألف درهم إلى 511.8 ألف درهم في 2024، وجاءت ثالثة منطقة دبي هيلز والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 32%، إذ ارتفع متوسط الإيجار من 246 ألف درهم إلى 325 ألف درهم في 2024.

الشقق السكنية

وبالنسبة للشقق حلت جزيرة بلو واترز في الصدارة من ناحية ارتفاع متوسط سعر الإيجار عند 79% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفع متوسط إيجار الشقة من 250 ألف درهم إلى 448 ألف درهم في 2024.

وحلت في المرتبة الثانية منطقة نخلة جميرا، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 24%، حيث ارتفع متوسط إيجار الشقة 180 ألف درهم إلى 224 ألف درهم في 2024، وجاءت ثالثاً منطقة الـ «جي بي آر»، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 19% حيث شهدت ارتفاعاً من 125 ألف درهم في المتوسط إلى 148 ألف درهم في 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز