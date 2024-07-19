2.3 مليار درهم إيرادات «سند» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «سند» لهندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تحقيق أداء استثنائي خلال النصف الأول من العام 2024، ما يؤكد أهمية المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة في ظل النمو الذي يشهده قطاع الطيران العالمي.

ومع نهاية النصف الأول من عام 2024، حققت مجموعة سند إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم، بفضل مساهمات كبيرة من قسمي الصيانة والإصلاح والعَمرة الأساسية وحلول التمويل. وتتوقع الشركة مواصلة النمو في إيراداتها بحلول نهاية هذا العام لتصل إلى.5 4 مليارات درهم، بما يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بإيرادات العام 2023، ومضاعفة إيراداتها بالمقارنة مع العام 2022.

ومن جهة أخرى، ركزت المجموعة على تعزيز حضورها العالمي، وإنشاء أعمال جديدة خارج دولة الإمارات لترتقي بخدماتها إلى مستوى مؤسسة تعتمد التصدير، بما يدعم رؤية تعزيز التجارة الخارجية للدولة، مع تحقيق نسبة تقارب 96% من إيرادات المجموعة من خارج دولة الإمارات.

ابتكار

وقال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند: «تركز رؤيتنا على ترسيخ مكانتنا على مستوى العالم في مجال خدمات الطيران، يعززها حرصنا على مواصلة الابتكار، وتطبيق معايير الخدمة الرائدة في القطاع، وتعكس نتائجنا القوية التزامنا الراسخ برؤيتنا الاستراتيجية التي تدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران العالمي».

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «نسعى في «سند» لأن نكون كياناً داعماً لريادة أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع الطيران، ونعمل على التوسع بمشاريع نوعية، إضافة لتوفير حلول صيانة وتمويل مخصصة لمحركات الطائرات الأكثر انتشاراً ومحركات الجيل المقبل لدى العملاء على مستوى العالم، بما يعزز المكانة العالمية لأبوظبي كمركز مؤثر في صناعة الطيران، وهو ما يضيف إلى رصيد سمعة «سند» المتميزة التي تراكمت على مدار 37 عاماً حتى أصبحت الشريك الموثوق لأكثر من 30 شركة طيران على مستوى العالم».

توسع

وركزت خطط التوسع الاستراتيجية لدى «سند»، على بناء كوادر بشرية عالمية المستوى وعالية التأهيل، ما أسهم بتحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد الموظفين منذ العام الماضي، ليصل إلى 530 موظفاً بدءاً من النصف الأول من العام 2024، وتستهدف الشركة الوصول إلى 630 موظفاً بحلول نهاية العام. وفي الوقت الحالي تشكل الكوادر الإماراتية نسبة 28% من إجمالي الموظفين، وتطمح «سند» لرفع هذه النسبة إلى 30% مع حلول نهاية العام. وتواصل «سند» تركيزها على الاستفادة من أدائها التشغيلي القوي مع بداية النصف الثاني من العام 2024، سعياً لتحقيق مزيد من النمو والابتكار.

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