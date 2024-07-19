«الطيران المدني» توقع اتفاقية تدريب لمراقبي الحركة الجوية مع «غانس»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية تدريب مع الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية (غانس) لتقديم خدمات تدريب لمراقبي الحركة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، حيث ستقوم الشركة بتقديم خدمات التدريب لمراقبي الحركة الجوية المبتدئين في الهيئة العامة للطيران المدني بمركزها التدريبي في العين.

وصرح سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز تدريب وتطوير مراقبي الحركة الجوية لدينا، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في مجالنا الجوي، من خلال الاستثمار في التدريب والتطوير نضمن أن يكون مراقبونا الجويون مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة تعقيدات إدارة الحركة الجوية الحديثة».

بدوره، قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني: «تشكل هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهودنا المستمرة لرفع جودة خدمات مراقبة الحركة الجوية في الإمارات، البرامج التدريبية المخصصة التي تقدمها «غانس» لن تعزز فقط قدراتنا التشغيلية بل ستدعم أيضاً رؤيتنا الاستراتيجية بأن نكون قادة عالميين في سلامة الطيران والابتكار، نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه هذه الشراكة على خدمات الملاحة الجوية لدينا».

من جهته، قال يحيى الحمادي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي نرى فيها شهادة على قوة علاقتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني، نتطلع إلى تنفيذ هذا العقد التدريبي وفقاً لمتطلبات الهيئة والعمل معاً لتحسين صناعة الطيران العالمية من خلال مبادرات التعاون العديدة لدينا، أعتقد أن الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ستخلق نموذجاً جديداً وفعالاً من التعاون في صناعتنا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز