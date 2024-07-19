9 مليارات درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

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بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري، 7071 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات درهم، وبنمو 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهر تقرير لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية في النصف الأول من العام توزعت بين 2039 تصرفاً للمواطنين بقيمة 2.980 مليار درهم، و5139 تصرفاً للاستثمار الأجنبي بقيمة 6.048 مليارات درهم، وبنسبة نمو 88%.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: «تواصل عجمان تسجيل نجاحات كبرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري والذي يواكب النهضة المستمرة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والتي ترسم للإمارة طريقاً من الريادة والتميز، وترسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية».

وأضاف أن القطاع العقاري في عجمان حقق نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، لما توفره الإمارة من تسهيلات وعوامل نجاح للمستثمرين ومشروعاتهم، وبما تتمتع به من بيئة تشريعية تتسم بالمرونة وتسهم في جذب الاستثمارات، ولسهولة إجراءات التسجيل والسرعة في إنجاز المعاملات، فضلاً عن البنية التحتية الحديثة المتطورة التي تتمتع بها الإمارة. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن ما حققته الإمارة من نمو عقاري يعكس ثقة المستثمرين في عجمان كوجهة استثمارية رائدة، ويعزز من صلابة القطاع العقاري بها.

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