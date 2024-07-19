«اقتصادية عجمان» تعزز دور الشباب في التنمية ضمن «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان – وام

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أمس، 3 برامج تدريبية تهدف تعزيز مهارات الشباب من الجنسين و تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية للإمارة.

وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة». وأكد عبدالله الحمراني، مدير الدائرة، الالتزام بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري في شتى المجالات من خلال تقديم العديد البرامج المتخصصة والنوعية. وأعرب عن ثقته في مساهمة هذه الدورات التدريبية في تعزيز التواصل الفعال بين الدائرة ومختلف فئات المجتمع وتحقيق أهدافها في تنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

وقالت شيخة الظاهري، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالدائرة: «المشاركة بالدورة الحالية لبرنامج صيفنا سعادة تأتي عبر 3 برامج تخصصية الأول هو برنامج دبلوم الابتكار، وبرنامج «تاجر المستقبل»، وبرنامج دبلوم رواد الإعلام الاقتصادي المخصص للكوادر الوطنية الشابة الذي يقام بين 22 يوليو و8 أغسطس».

وقال سالم الغافري، مدرب ومقيم نضج ابتكار دولي وخبير ملكية فكرية معتمد: «دبلوم الابتكار يهدف إلى تنمية المهارات وتنمية الفكر الإبداعي للمنتسبين إلى الدورة وهو معتمد من البورد الأمريكي وتتخلله العديد من ورش العمل التي تناقش بعض القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع الحكومي أو المجتمعي وريادة الأعمال ووضع الحلول لها».

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