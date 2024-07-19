تفاهم بين «دبي المالي العالمي» وهيئة نوسانتارا الإندونيسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع هيئة العاصمة نوسانتارا الإندونيسية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في إمارة دبي.

وذلك في خطوة تمثل محطة بارزة في تعزيز التعاون المالي الدولي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

وقع الاتفاقية عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وإم. باسوكي هاديمولجونو، رئيس مجلس الإدارة (بالوكالة) لهيئة العاصمة نوسانتارا، في مقر مركز دبي المالي العالمي في دبي، بحضور إريك توهير، وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، والدكتور أجونج ويكاكسونو، نائب هيئة العاصمة نوسانتارا للتمويل والاستثمار، وإندرا س.

أتماويدجاجا، من وزارة الأشغال العامة والإسكان العام في إندونيسيا، مستشار أول لوزير التكنولوجيا والصناعة والبيئة، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي.

وحددت مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يهدف إلى تعزيز المصالح المتبادلة والارتقاء بمركز نوسانتارا المالي في العاصمة نوسانتارا. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية والموضحة في الاتفاقية تبادل الخبرات في إطار عمليات المركز المالي الدولي، بما في ذلك الأطر التنظيمية ونماذج الأعمال لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار.

وتطوير آليات تمكن الكيانات من مركز دبي المالي العالمي ومركز نوسانتارا المالي في نهاية المطاف من إنشاء عمليات تجارية مسجلة لدى كل منهما، بما يعزز التكامل التجاري السلس والمشاركة في التبادلات العالمية، بالإضافة إلى التعاون بشأن التوجهات والتشريعات واللوائح في الخدمات المالية الدولية للبقاء في صدارة التطورات العالمية.

وقال عيسى كاظم: «بينما تسعى الإمارات وإندونيسيا للتعاون على مختلف الصعد بما يعزز مسيرة العلاقات بين البلدين، منها اعتماد النهج الابتكاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، يحظى مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المركز المالي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمكانة مثالية تؤهله لتسهيل الاستفادة والوصول للمزيد من الفرص من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة، وبموجب الاتفاقية مع هيئة العاصمة نوسانتارا، سنقوم بتشكيل إطار عمل جديد لتنمية المنظومتين الماليتين، حيث نتعاون سوياً للارتقاء بمستقبل القطاع المالي».

بدوره، أعرب إم. باسوكي هاديمولجونو، رئيس مجلس الإدارة (بالوكالة) لهيئة العاصمة نوسانتارا، عن تفاؤله بشأن الشراكة قائلاً: «تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها محطة مهمة لإندونيسيا على طريق ترسيخ مكانة العاصمة الجديدة مدينة نوسانتارا مركزاً مالياً دولياً رائداً، وسيلعب تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في المشهد المالي العالمي».

وأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وإريك توهير، وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا،على الأهمية الاستراتيجية للشراكة وقدرتها على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار من خلال تفعيل أطر التعاون الدولي.ومن المقرر أن يتخذ مركز نوسانتارا المالي موقعاً استراتيجياً في منطقة التطوير الثانية ضمن منطقة نوسانتارا الواسعة التي تغطي مساحة 252.000 هكتار، بما من شأنه إتاحة فرص كبيرة للاستثمار.

وستشمل هذه المنطقة المالية حوالي 260 هكتاراً ضمن مركز تجاري ومالي أوسع يمتد على مساحة 3.000 هكتار. وفي الوقت نفسه، تتقدم أعمال البناء في منطقة التطوير الأولى، التي تمثل المنطقة الحكومية الأساسية، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري، لتصل إلى ذروتها في يوم استقلال الجمهورية الإندونيسية في 17 أغسطس 2024، من خلال توفير بنية تحتية أساسية جاهزة لهذه المناسبة المهمة.

وتم تعزيز أساس المنظومة البيئية لنوسانتارا من خلال الاستثمارات المحلية الكبيرة، إذ من المقرر أن تبدأ الفنادق والمستشفيات عملها هذا العام. كما يعكس تلقي أكثر من 424 خطاب نوايا الاهتمام الكبير من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، ما يؤكد الجاذبية العالمية والإمكانات التي يتمتع بها مركز نوسانتارا المالي. وتتلقى هيئة العاصمة نوسانتارا الدعم من أطراف عدة.

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