سوق دبي يلامس 4170 نقطة بسيولة 509 ملايين درهم

المصدر: دبي - محمود حسن

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واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع وزاد أمس بنسبة 0.9 % إلى مستوى 4169 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 22 شركة، وبقيت 6 على ثبات، بينما انخفضت أسهم 16 شركة.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1 % عند 8.31 دراهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 % عند سعر 17.50 درهماً بدعم النتائج القوية للبنك، وزاد سهم بنك دبي الإسلامي و2 % إلى مستوى 6.00 دراهم على التوالي.

وانخفض سهما دريك آند سكل والاتحاد العقارية بأقل من 1 % عند 0.400 درهم و0.381 درهم على التوالي، بينما ارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 2.37 % عند 2.59 درهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم شعاع كابيتال، مرتفعاً بنسبة 12.2 % عند 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 مليون سهم، حيث سجل سهم شعاع 3 أيام من المكاسب حتى الآن بعد عودة السهم للتداول.

وكانت ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سكون تكافل بنسبة 3.12 % وبنك دبي التجاري بنسبة 2.09 %.

بينما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً دبي للمرطبات بنسبة 5.2 % والاستشارات المالية بنسبة 4.12 % ووطنية بنسبة 2.2 % والفردوس بنسبة 2.1 %.

سوق أبوظبي

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.6 % عند مستوى 9226 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 38 شركة، وبقيت 13 على ثبات، فيما انخفضت أسهم 26 شركة.

وأقفل سهم الدار العقارية مرتفعاً بنسبة 1.3 % عند 6.80 دراهم، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم، وارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 1.3 % عند 2.43 درهم، وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم دانة غاز، مرتفعاً بنسبة 1.6 % عند 0.706 درهم، وبتداولات تجاوزت 46 مليون سهم.

وكانت أكثر الأسهم ارتفاعاً، سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 14.8 % والوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 6.01 % وشميرات إس آند بي تركيا بنسبة 4.4 % وجلفار بنسبة 4.2 %.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، بالمز الرياضية بنسبة 4.4 % وأسمنت الخليج بنسبة 4.04 % ورابكو للاستثمار بنسبة 3.8 % والواحة كابيتال بنسبة 2.5 %.

كما انخفض سهم أدنوك للإمداد بنسبة 1.1 % عند 4.65 دراهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم. بينما انخفض سهم إشراق للاستثمار بنسبة 0.6 % عند 0.323 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

السيولة

وتجاوزت سيولة التداولات في السوقين حاجز 1.7 مليار درهم، بواقع 509 ملايين درهم في سوق دبي المالي، و1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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