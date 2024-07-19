566.2 مليوناً أرباح «الشارقة الإسلامي» في النصف الأول بزيادة 14.5 %

المصدر: الشارقة - البيان

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ارتفع صافي ربح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 14.5 % في النصف الأول من العام الجاري إلى 566.2 مليون درهم، بينما ارتفعت أرباح البنك.

وأعلن المصرف عن زيادة صافي أرباحه قبل احتساب ضريبة الشركات بنسبة 25.8 % لتصل إلى 622.4 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ494.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22.8 % ما يعادل ارتفاعاً قدره 327.8 مليون درهم ليبلغ 1.8 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ1.4 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 20.6 % لتصل إلى 294.1 مليون درهم مقارنةً بـ243.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 339.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ315.7 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع وقدره 23.7 مليون درهم مع تحسن ملحوظ لنسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 33.0 % مقارنة بـ34.7 % عن نهاية العام السابق.

خفضت المجموعة مخصصاتها إلى 67.3 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ154.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن جودة الأصول والبيئة الاقتصادية الأكثر ملاءمة، مما قلل من الحاجة إلى زيادة المخصصات.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 74.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2024، بارتفاع قدره 8.4 مليارات درهم بنسبة 12.7 %، مقارنة مع 65.9 مليار درهم في نهاية العام السابق. وتحتفظ المجموعة بسيولة قوية تبلغ 17.0 مليار درهم، تمثل 22.9 % من إجمالي الأصول، مقارنة بـ20.8 % من إجمالي الأصول في نهاية العام السابق.

وواصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استقر إجمالي تمويل العملاء ليصل لمبلغ 35.2 مليار درهم بارتفاع بلغ 2.2 مليار درهم أو 6.6 % منذ نهاية العام السابق والتي بلغت 33.0 مليار درهم، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وفيما بلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد 71.2 % بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.

فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 2.6 مليار درهم أو 19.1 % ليصل إلى مبلغ 16.1 مليار درهم مقارنة بـ13.5 مليار درهم من نهاية العام السابق. فيما ارتفعت ودائع العملاء خلال النصف الأول لتصل لمبلغ 49.5 مليار درهم بارتفاع بلغ 4.3 مليارات درهم أو

9.4 % مقارنة بـ45.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.

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