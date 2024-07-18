«مصدر» تطرح سندات على شريحتين بمليار دولار

المصدر: أبوظبي - رويترز

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ذكرت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار الدخل الثابت، اليوم الخميس، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المملوكة لحكومة أبوظبي طرحت سندات خضراء على شريحتين بقيمة مليار دولار.

وقالت الخدمة: «إن مصدر باعت سندات خضراء قيمتها 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، بعائد 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وأخرى لأجل 10 سنوات بالقيمة نفسها، وبعائد 115 نقطة أساس فوق المؤشر ذاته، وبلغ إجمالي دفاتر الطلبات المجمعة نحو 4.6 مليارات دولار».

ومصدر مملوكة لشركة الطاقة والمرافق المملوكة للدولة «طاقة»، التي تبلغ حصتها فيها 43 %، وصندوق «مبادلة» بحصة 33 %، فيما تحوز شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الحصة المتبقية البالغة 24 %.

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