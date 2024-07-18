غرفة دبي العالمية تدعم توسع مجموعة "كليمنجارو للطاقة" الإماراتية في الصين

المصدر: البيان

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دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دخول مجموعة "كليمنجارو للطاقة" الإماراتية إلى الصين؛ حيث ساهمت جهود الغرفة في إبرام مذكرة تفاهم بين المجموعة التي تتخذ دبي مقراً لها وشركة "سكاي وورث فوتوفولتيك تكنولوجي" العاملة في مجال حلول الطاقة الشمسية السكنية والتجارية ومقرها مدينة شنزن الصينية.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في مقر غرف دبي مؤخراً، بحضور ممثلين عن غرفة دبي العالمية، وحكومة منطقة جوانج مينج في شنزن، ستتعاون الشركتان في مجال الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة للمشاريع التجارية والصناعية في الأسواق العالمية، حيث تتيح الاتفاقية استكشاف وتطوير نماذج مجدية لمشاريع الطاقة الجديدة.

وستقوم مجموعة "كليمنجارو للطاقة" بافتتاح فرع لها في الصين لتقديم استشارات متخصصة في مجالها كذلك للشركات الصينية الراغبة بالتوسع في سوق دبي وأسواق المنطقة. وقد لعب المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية في مدينة شنزن الصينية دوراً كبيراً في إنجاح التعاون بين الجانبين.

وتعد مجموعة "كليمنجارو للطاقة" واحدةً من أبرز الشركات الداعمة لجهود الحياد المناخي، وتختص بتحديد وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة عالية المستوى في أفريقيا والشرق الأوسط حيث توفّر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك استشارات الأعمال والمشاريع، وهيكلة وتسهيل صفقات سلع الطاقة، وتطوير المشاريع وجمع التمويل. فيما تتمتّع شركة "سكاي وورث فوتوفولتيك تكنولوجي" بالخبرة التقنية في قطاع الطاقة الجديدة والرقمنة وسلاسل الإمداد.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي : "يؤكد نجاح مجموعة "كليمنجارو للطاقة" في التوسع بالصين، ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع "سكاي وورث فوتوفولتيك تكنولوجي" أهمية الجهود التي نبذلها لدعم نمو أعمال الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الأسواق الخارجية الواعدة عبر شراكات بنّاءة مع نظيراتها حول العالم، مما يساهم في تعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص المحلي ويرسخ تنافسيته".

وقال علي مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كليمنجارو للطاقة :"نشكر غرفة دبي العالمية على الدعم المتكامل الذي قدمته لنا لإنجاح هذه الاتفاقية، ونقدّر عالياً جهودها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية على مستوى العالم. وفيما تساهم هذه الشراكة بتطوير قدراتنا، فإننا نطمح للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خارطة الطاقة العالمية، ونتطلع قدماً للنتائج الإيجابية التي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية بهذه الشراكة الواعدة".

من جانبه قال وانفي كيو، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة "سكاي وورث جروب" والرئيس التنفيذي لشركة "سكاي وورث سولار":"تحقق دولة الإمارات إنجازات بارزة في عملية التحول نحو الطاقة الجديدة. وسيساهم تعاوننا مع غرف دبي ومجموعة كليمنجارو للطاقة في تطور قطاع الطاقة الخضراء محلياً واقليمياً، وكلنا ثقة بقدرة التقنيات الصينية على دعم دول المنطقة في هذا المجال".

تدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

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