دبي للخدمات المالية تتخذ إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز» ومديرها التنفيذي

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» غرامة قدرها 210 آلاف دولار (771,330 درهماً) وسحب تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» كمؤسسة تجارية غير مالية، فيما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية على دانيار جاباركولوف غرامة قدرها 140 ألف دولار (513,221 درهماً ). بالإضافة إلى ذلك يمنع دانيار من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار (الحظر)، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه (القيود).

وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات. وفي جميع الأوقات ذات الصلة شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي والمدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد».

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بسبب تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة. في ديسمبر 2021 عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب، وعدم الالتزام بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها. في 23 مارس 2022 لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة.

واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءً ضد دانيار نظراً لعلمه بسلوك شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة.

بناءً على اتفاقية التسوية بين شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة 300 ألف دولار (1,101,000 درهم) على شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة. و200 ألف دولار (734,000 درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباً على نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».

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