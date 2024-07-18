أمانات القابضة تستعد لطرح منصتها التعليمية للاكتتاب العام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس إدارة شركة أمانات القابضة على المباشرة في إجراءات الاكتتاب العام الأولي لمنصة أمانات التعليمية، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة ورهناً بظروف السوق.

وبحسب إفصاح الشركة على سوق دبي المالي، فقد وافق المجلس المباشر في التعاقد مع مستشاري الاكتتاب العام الأولي الماليين، القانونيين والتجاريين بما في ذلك مستشار مالي رئيسي.

كما تمت الموافقة أيضاً على تعيين شركة الرمز كابيتال لتوفير خدمات موفر السيولة لمدة سنة واحدة، وكانت الشركة قد أسست في مايو الماضي، شركة قابضة جديدة لمنصة التعليم التابعة لها.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على توسيع رأس المال فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها شركة تابعة في السعودية، وهي شركة التنمية البشرية، بميزانية تصل إلى 37 مليون درهم يتم تنفيذها على مدى عامين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز