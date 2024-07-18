طرح الطراز الجديد من «هوندا أكورد هايبرد 2024» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «شركة الفطيم للمشروعات التجارية» عن إطلاق سيارة «هوندا أكورد هايبرد 2024» الجديدة كليّاً في أسواق دولة الإمارات. ويتميز الطراز الجديد بتصميم خارجي أنيق وعصري يضمن تجربة قيادة رياضية وأداءً ممتازاً في كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تصميم داخلي مريح ومتميز يضمن راحة الركاب.

السلامة والأمان

ولسلامة الركاب، يأتي إصدار «هوندا أكورد هايبرد 2024» الجديد بأحدث معايير السلامة والأمان المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك مجموعة الاستشعار المحسنة والموسعة لتكنولوجيا مساعد السائق، بالإضافة إلى

نظام يضمن توفير أعلى مستويات الحماية والسلامة للسائق وجميع ركاب السيارة. كما تم تزويد هذا الإصدار بـ 8 وسائد هوائية، مع ميزة نظام تنبيه ربط حزام الأمان في المقاعد الخلفية. وتم تطوير هندسة التوافق المتقدّمة (ACE™) لهيكل سيارة أكورد الجديدة لتتجاوز معايير اختبار التصادم الحالية والمستقبلية.

التقنية الفائقة

تعتبر التقنية الحديثة أحد أهم العوامل التي يبحث عنها الزبائن عند شراء سيارة جديدة. ولهذا تم تزويد سيارة «هوندا أكورد هايبرد 2024» بمجموعة واسعة من التقنيات المتطورة سهلة الاستخدام، والتي تركز على تعزيز تجربة السائق، وتشمل لوحة عدادات قياسية رقمية قياس 10.2 بوصة، مع وظائف عرض فريدة لمؤشرات أداء المحرك. وللمزيد من الخصوصية، يمكن للسائق اختيار وظائف شاشة عرض المعلومات المتعددة المفضلة لديه، مثل إعدادات نظام الاستشعار الفائق من هوندا ومعلومات السيارة وغيرها.

أما فيما يتعلق بتقنيات الاتصال، تمتاز سيارة «هوندا أكورد هايبرد 2024» بنظام (Google Built-In) الذي يتيح استخدام العديد من الأدوات مثل مساعد جوجل وخرائط جوجل مع إمكانية تنزيل العديد من التطبيقات من متجر جوجل بلاي. كما يتميز الإصدار بشاشة ملونة جديدة بمقاس 12.3 بوصة تتيح التفاعل مع مجموعة كبيرة من الأنظمة والتطبيقات. ويمكن أيضاً التحكم بمختلف وظائف السيارة عن طريق الصوت باستخدام مساعد جوجل، إضافة إلى التعرّف على الاتجاهات وتحديثات حركة المرور بشكلٍ مباشر باستخدام خرائط جوجل، مع إمكانية استخدام متجر جوجل بلاي لتنزيل الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية وغيرها.

التصميم الأنيق

تأتي سيارة «هوندا أكورد هايبرد 2024» بتصميم راقي مميز يشمل الأسطح الأنيقة والمواد عالية الجودة واللمسات العصرية. بالإضافة إلى لوحة عدادات قياسية رقمية قياس 10.2 بوصة، مع وظائف عرض فريدة لمؤشرات أداء المحرك. كما يتوفر في الجناح الرئيسي عدة أماكن للتخزين وشاحن لاسلكي ومستشعرات لأمامية وخلفية.

محرك ذو جودة عالية

ويعتبر أداء سيارة «هوندا أكورد هايبرد 2024» نتيجة المزيج الذكي بين القوة و الفعالية، حيث تأتي السيارة بمحرك بنزين بسعة 2.0 لتر، مع محركين كهربائيين وبطارية ليثيوم أيون. ومن مميزات محركها الكهربائي توصيل الطاقة الفوري عند التسارع من وضعية الثبات. هذا وتقدم «هوندا أكورد هايبرد 2024» أفضل تجارب القيادة الهجينة، حيث تم تزويد محركها الهجين المتطور بتقنية الشحن الذاتي، مما يلغي الحاجة إلى مصادر الطاقة الخارجية ويوفر أقصى كفاءة استهلاك للطاقة ويحد من احتمال حدوث الأعطال بشكل كبير. تتمتع السيارة بقيادة الذكية حيث يتيح مفتاح التبديل الموجود ضمن لوحة التحكم المركزية، التبديل بسهولة بين أربعة أوضاع للقيادة، وهي العادي والرياضي والشخصي والاقتصادي، مما يسمح بتخصيص تجربة القيادة بناءً على التفضيلات الشخصية وطبيعة الطريق.

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