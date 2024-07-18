«برج ترامب» .. أحدث المشاريع العقارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دار جلوبال»، عن تعاون جديد لها مع «منظمة ترامب» لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai «برج ترامب دبي». ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موقع المشروع وتاريخ اكتماله في وقت لاحق من هذا العام.

وسيتضمن المشروع وجهةً للضيافة الفاخرة تحمل علامة «فندق ترامب» الشهيرة .

وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لــ«منظمة ترامب»: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى توسع نطاق حضورنا في المنطقة، وتحقيق تطلعاتنا في واحدة من أكثر المدن حيويةً في العالم».

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»: «يعد إطلاق مشروع Trump Tower Dubai إضافة استثنائية لسوق العقارات الفاخرة في إمارة دبي ولمحفظة «دار جلوبال»، ونعمل على تطوير عقارات مخصصة لتلبية أصحاب الذوق الرفيع في المنطقة، عدا عن مساهمته في توسيع الأفق العمراني لمدينة دبي، وتعزيز سمعتها منارةً عالمية للتميز والرقي.

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