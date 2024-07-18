أعلى أرباح نصفية للإمارات الإسلامي بـ 1.7 مليار درهم .. والأصول تتجاوز 100 مليار درهم

المصدر: ​دبي - البيان

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أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة ملحوظة نسبتها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، فيما تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 40%.

وللمرة الأولى في تاريخه، تجاوز إجمالي أصول المصرف حاجز 100 مليار درهم، مسجلاً 102 مليار درهم بزيادة قدرها 16% منذ بداية العام.

كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 15% لتصل إلى 62 مليار درهم، وزادت ودائع المتعاملين بنسبة 14% لتبلغ 70 مليار درهم.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يعكس هذا الأداء المتميز نجاح استراتيجيتنا المرتكزة على المتعاملين ودورنا في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف الملا أن المصرف يواصل الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أطلق منصة "EI +" الرقمية وأصبح أول مصرف إسلامي في الدولة يطرح منصة ثروات رقمية وتداول أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي إطار التزامه بالاستدامة، أصدر الإمارات الإسلامي أول صكوك مستدامة له بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

كما حصد المصرف عدة جوائز مرموقة، منها "أفضل مصرف إسلامي بشكل عام" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" من أخبار التمويل الإسلامي ويوروموني للعام 2024.

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