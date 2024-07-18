بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 13.8 مليار درهم بزيادة 12%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12% إلى 13.8 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة الإقراض على شبكته الإقليمية وعمليات التحصيل الكبيرة في القروض منخفضة القيمة.

وتخطت أرباح البنوك الفصلية حاجز 7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق بفضل النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزتها الإمارات الإسلامي.

وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 21.4 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض في جميع قطاعات الأعمال.

وارتفع حجم القروض بنسبة 6% في النصف الأول ليتجاوز 500 مليار درهم للمرة الأولى.

ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية، حيث حقق نموًا بقيمة 39 مليار درهم في النصف الأول، توزعت بالتساوي بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز