3.31 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.31 مليارات درهم، تمت عبر 860 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 705 مبايعات بقيمة 2.78 مليار درهم، منها 97 مبايعة لأراضٍ، و496 مبايعة لوحدات سكنية، و112 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة اليفرة 1 المبيعات من حيث القيمة بـ 698 مليون درهم عبر 33 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة نخلة ديرة بقيمة 383 مليون درهم نتجت عن 44 صفقة، وثالثاً منطقة دبي هيلز بـ 190 مليون درهم عبر 48 صفقة.

وشهد السوق العقاري بدبي بيع قطعة أرض سكنية في منطقة اليفرة 1 بقيمة 610 ملايين درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة دبي هليز بقيمة 75 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 326 مليون درهم تمت عبر 132 معاملة، منها 28 رهناً لأراضٍ، و107 رهونات لوحدات سكنية، و17 رهناً لمبانٍ.

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