سوق دبي يرتفع.. و«شعاع» بالحد الأعلى للجلسة الثانية

المصدر: دبي - محمود حسن

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 0.5%عند مستوى 4132 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 26 شركة، وبقيت 10 على ثبات، وانخفضت أسهم 10 شركات.

وصعد سهم شعاع كابيتال بالحد الأعلى للجلسة الثانية على التوالي، بعد رفع تعليق تداوله، عند 0.172 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.4% عند 8.22 دراهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وارتفع سهما الإمارات دبي الوطني وديار للتطوير بنسبة 1.2% عند 17.20 درهماً و0.713 درهم على التوالي، بينما ارتفع سهم دريك آند سكل بنسبة 0.2% عند 0.403 درهم، وبتداولات تجاوزت 37 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم الاتحاد العقارية، مرتفعاً بنسبة 2.68% عند 0.382 درهم، وبتداولات قاربت 67 مليون سهم.

وكان من ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بجانب شعاع كابيتال والاتحاد العقارية، جاء أيضاً سهم أجيليتي للمخازن وزاد بنسبة 4.88%، وصعد سهم الإثمار القابضة بنسبة 3.63%،

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً مصرف السلام السودان بنسبة 5.6%، وبنك السلام بنسبة 2.3%، وسهم باركن بنسبة 2.3%، وسهم الخليج للملاحة بنسبة 1.4%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1% عند مستوى 9168 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 33 شركة، وبقيت 17 على ثبات، وانخفضت أسهم 23 شركة.

وأقفل سهم إشراق للاستثمار منخفضاً بنسبة 1.8% عند 0.325 درهم، وبتداولات تجاوزت 43 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 3% عند 2.40 درهم، وبتداولات تجاوزت 29 مليون سهم.

وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 0.5% عند 6.710 دراهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم أدنوك للإمداد بنسبة 6.58% عند 4.70 دراهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم أبوظبي الوطنية للفنادق، مرتفعاً بنسبة 2.2% عند 0.618 درهم، وبتداولات قاربت 50 مليون سهم، بعد نشر تقارير تفيد بدراسة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق طرح وحدة التموين التابعة لها أبوظبي الوطنية للفنادق للتموين للاكتتاب العام. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم أسمنت الخليج بنسبة 11.8% وسهم بنك أم القيوين بنسبة 8.3% وسهم أدنوك للإمداد بـ6.58% ، وسهم أيبيكس بنسبة 5.10%.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، «مجموعة إي 7» بنسبة 5%، وسهم أجيلتي جلوبال بنسبة 4.03%، وسهم بيور هيلث بنسبة 1.9%، وسهم رابكو للاستثمار بنسبة 1.9%.

التداولات

وتجاوزت سيولة الأسواق حاجز 1.35 مليار درهم موزعة بواقع 351 مليون درهم في سوق دبي المالي، ومليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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