«الواعد الصغير» برأس الخيمة تؤهل 15 طالباً وطالبة لتأسيس مشاريعهم الخاصة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن انتقال المشاركين ضمن مبادرة «الواعد الصغير» في موسمه الثالث إلى المرحلة الثانية، والتي تركز على المهارات العملية والتقنية والتسويقية التي ستدعم المشتركين في أعمالهم التجارية، حيث تم تقسيم 15 طالباً وطالبة وهم عدد المشاركين في المبادرة إلى مجموعات ليتم تدريبهم في المنشآت التجارية برأس الخيمة في مختلف أنشطتها الاقتصادية، بهدف تزويدهم بالمهارات العملية والمهنية اللازمة من حيث التعامل مع الزبائن وكسب رضاهم وفنون التسويق وإعداد المنتج المطلوب.

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن بدء الموسم الثالث من برنامج «الواعد الصغير 2024»، وأوضحت أن مبادرة «الواعد الصغير» تعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة، والتي تعد بوابة امتلاك المشاركين لمشاريعهم الشبابية الخاصة في القطاع الخاص، من خلال توفير أجواء المعايشة الكاملة للطلبة المشاركين في المبادرة داخل المشاريع الكبرى والتعرف على أسرار المهنة من مصدرها.

وأشارت إلى أن البرنامج تم تصميمه وإطلاق موسمه الثالث بالتزامن مع بدء عطلة المدارس الصيفية، بهدف بناء جيل واعد من الموهوبين ورواد الأعمال قادر على الدخول في عالم التجارة والاستدامة فيه، من خلال إكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في ريادة الأعمال، والتسويق، والتخطيط، وغيرها.

وأضافت: تم اختيار 15 مشاركاً ومشاركة من مجموع 35 متقدماً للمشاركة في المبادرة بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بمعايير المبادرة بحضور أولياء الأمور، حيث تعد المبادرة بمثابة فرصة ذهبية للشباب الطامح إلى العمل في التجارة وريادة الأعمال من جهة، ونشاط صيفي مهم .

وأوضحت أنه تم تقسيم المشاركين على 5 مشاريع و 3 مشاركين بكل مشروع، حيث تضم المبادرة 6 مشاركات، و9 مشاركين من الطلبة بين 14 و17 عاماً، حيث سيخضع الطلبة لثلاث مراحل رئيسية حتى 2 أغسطس.

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